JERICHO, 16 janvier 2025 /CNW/ - Le cabinet de conseil international J.S. Held annonce l'acquisition de Technorm, l'un des principaux experts québécois en ingénierie technico-légale, en sécurité incendie et en codes et normes de construction. Faisant désormais partie de J.S. Held, Technorm conseille les architectes, les ingénieurs, les propriétaires de bâtiments, les professionnels de l'assurance et les conseillers juridiques tout au long du cycle de vie des constructions. Ses prestations comprennent une gamme de services proactifs et réactifs qui combinent les codes et normes de construction, la sécurité incendie, la formation et l'expertise en ingénierie technico-légale.

« Grâce à cette transaction, les clients de Technorm ont désormais accès à plus de 1 500 experts techniques, scientifiques, financiers et stratégiques spécialisés en conseil en matière de construction, de santé et sécurité, d'environnement, d'animation judiciaire, d'analyse de matériaux et d'essais en laboratoire, d'enquête sur les incendies, de comptabilité judiciaire, d'analyse des facteurs humains, d'architecture et ingénierie judiciaires et de reconstitution d'accidents», a déclaré le président de Technorm, Marc-André Langevin. « Les membres de notre équipe à tous les niveaux bénéficieront du programme d'experts de J.S. Held qui comprend des ressources marketing, du mentorat et des formations axées sur la prestation de services, le développement de la clientèle et la valorisation de la marque », ajoute Luc Germain, directeur général de Technorm.

Les experts de Technorm guident les propriétaires de bâtiments, les architectes, les développeurs et leurs agents à travers l'évolution des codes du bâtiment et des normes de sécurité incendie afin d'atténuer les risques et de garantir la conformité des bâtiments. Les professionnels de l'entreprise dévoués à la sécurité incendie s'appuient sur une expertise exceptionnelle pour conseiller les concepteurs de systèmes de protection incendie à propos de projets de construction de bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. À la suite d'un événement soudain et imprévisible, les ingénieurs technico-légaux de Technorm établissent l'étendue des dommages causés à une propriété ou à un bâtiment, effectuent des inspections rigoureuses pour en déterminer la cause et présentent les résultats dans un rapport d'expertise concis et fiable.

Les connaissances et l'expérience combinées des 50 professionnels du cabinet sont partagées avec la communauté grâce à une série de cours de formation portant principalement sur le Code national du bâtiment, Chapitre I - Bâtiment. Destinées aux professionnels de l'ensemble du secteur de la construction, dont les architectes, les technologues en architecture, les entrepreneurs, les concepteurs, les ingénieurs professionnels et les gestionnaires immobiliers, les formations Technorm sont reconnues par la plupart des ordres professionnels (OAQ, OIQ, Barreau du Québec, ATPQ) dans un cadre de formation continue.

Jim Stanilious, premier vice-président et directeur général et chef de la division des services d'assurance de J.S. Held, commente l'acquisition : « en s'appuyant sur l'expansion réussie de notre équipe à travers le Canada, Technorm apporte des décennies d'expertise en ingénierie et en architecture axée sur les besoins du marché en expansion. Les connaissances techniques de ses experts améliorent notre capacité à conseiller les assureurs canadiens, les propriétaires et les promoteurs immobiliers, les organismes gouvernementaux provinciaux ainsi que les cabinets d'architectes, d'ingénieurs et d'avocats. »

Désormais, Technorm fait partie des experts dévoués qui contribuent à transformer J.S. Held.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet conseil international qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients cherchant à créer de la valeur tout en réduisant les risques. Nos professionnels agissent en tant que conseillers dignes de confiance auprès d'organismes confrontés à des enjeux importants exigeant une attention urgente, une intégrité à toute épreuve, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. L'entreprise propose une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de naviguer dans des situations complexes, controversées et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels sont au service d'organismes répartis sur six continents, dont 81 % des 200 cabinets d'avocats internationaux (Global 200), 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs IARD de la NAIC) et 65 % des entreprises de Fortune 100.

J.S. Held et ses sociétés affiliées et filiales ne constituent pas un cabinet d'expertise comptable et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service d'expertise comptable. J.S. Held, ses sociétés affiliées et filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, une partie de J.S. Held, membre FINRA/SIPC, ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, une partie de J.S. Held, membre FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

