BOUCHERVILLE, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, annonce la nomination de J. P. Towner au poste de président et chef de la direction.

J.P. Towner s'est joint à RONA en octobre 2023 en tant que chef de la direction financière. Dirigeant chevronné, il compte plus de 15 ans d'expérience en matière de stratégie d'entreprise, de gestion financière et de leadership. Sa grande expertise et ses expériences précédentes à stimuler la croissance profitable soutiendront l'ambition de RONA visant à devenir le meilleur détaillant en rénovation résidentielle au Canada. J.P. Towner a déjà occupé des postes de direction de haut niveau dans des entreprises canadiennes réputées du commerce de détail et de la construction, notamment celui de chef de la direction financière chez Dollarama et de vice-président exécutif et chef de la direction financière chez Pomerleau Inc.

« Je suis très honoré de prendre la direction de cet emblème canadien. C'est une période excitante pour RONA, car nous construisons l'avenir de cette marque iconique qui est au service des Canadiens depuis 85 ans. Nous avons une équipe exceptionnelle et je suis fier de la diriger vers la prochaine étape de notre entreprise, alors que nous nous engageons à aider les Canadiens à bâtir leurs milieux de vie et à réaliser leurs rêves », a déclaré J.P. Towner.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

