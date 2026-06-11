ivari et Maple : un partenariat de choix apportant une nouvelle valeur à l'assurance vie

ivari donne plus de portée à la couverture des Canadiens

TORONTO, le 11 juin 2026 /CNW/ - Récemment, ivari et Maple ont annoncé une importante expansion de leur partenariat pour valoriser l'assurance vie offerte par ivari. Tout nouveau titulaire de police d'ivari admissible a désormais accès à des soins sur demande par l'entremise de Maple, ainsi qu'au nouveau Programme d'assistance aux membres de Maple, qui propose une gamme variée de ressources en matière de santé mentale et de mieux-être. Les titulaires de police en vigueur qui bénéficient déjà des services de Maple seront d'office transférés vers le programme optimisé, sans frais additionnels. Ce programme bonifié de soins intégrés allie la protection financière à long terme de l'assurance vie à un soutien concret en matière de santé et de mieux-être.

Les nouvelles polices établies à compter du 1er juin 2026 permettent aux assurés primaires âgés de 18 ans et plus d'accéder à des soins de santé sur demande par l'entremise de Maple et de son réseau de médecins et d'infirmiers praticiens, ainsi qu'à des thérapeutes en santé mentale autorisés à exercer au Canada. Ils sont tous accessibles par messages textes, appels vocaux ou visioconférences sécurisés. Grâce à ivari et au nouveau Programme d'assistance aux membres de Maple, les titulaires ont également accès à des ressources favorisant le mieux-être physique et mental, ainsi qu'à du soutien dans les domaines juridique, financier et communautaire. Il ne s'agit donc pas seulement de soins virtuels.

En regroupant l'ensemble de ces services, la plateforme conviviale de Maple propose une expérience de soins intégrée et fluide.

« Chez ivari, nous avons à cœur d'offrir toujours plus de valeur aux Canadiens, non seulement pour l'avenir, mais aussi dans leur quotidien », a déclaré Andre Mousseau, Président et Chef de la direction chez ivari. « L'évolution de notre partenariat avec Maple permet aux titulaires d'accéder en tout temps à des ressources en santé et en mieux-être, offertes dans le cadre d'une solution intégrée qui les soutient dès aujourd'hui et les aide à envisager l'avenir avec confiance. »

Exemples de services offerts dans le cadre du nouveau programme :

Accès sur demande à un réseau de médecins et d'infirmiers praticiens autorisés à exercer au Canada;

Thérapie en santé mentale, y compris du counseling confidentiel;

Thérapie cognitivo-comportementale et services de coaching en bien-être;

Ressources juridiques, financières ou liées à la vie personnelle ou professionnelle, notamment dans le cadre des évènements sociaux ou de réseautage, des centres culturels, des programmes d'aide financière, des bourses d'étude et des bourses de soutien, des trousses de ressources scolaires et utilitaires et bien plus.

Le nouveau Programme d'assistance aux membres de Maple permet de diriger les titulaires de police vers plus de 5 000 fournisseurs de services au Canada, offrant des services virtuels et en personne dans plus de 40 langues.

« De plus en plus, les Canadiens recherchent un soutien qui les aide, d'une part, à répondre à leurs besoins de santé du quotidien, et d'autre part, à faire face aux grandes épreuves de la vie », a déclaré Amii Stephenson, Directrice commerciale principale chez Maple. « Grâce à ce partenariat élargi avec ivari, nous regroupons, dans une même expérience intégrée, des soins de santé sur demande, des services en santé mentale et des ressources pratiques, en complément de la tranquillité d'esprit qu'offre l'assurance vie. C'est une illustration concrète de la manière dont protection et soins peuvent se conjuguer pour créer de la valeur tout au long de la vie, et non seulement au moment d'une réclamation. »

ivari et Maple sont fières de s'unir pour offrir aux Canadiens une solution qui répond aux besoins d'aujourd'hui tout en protégeant ce qui compte pour l'avenir.

Pour en savoir plus sur ivari et Maple, n'hésitez pas à visiter : ivari.ca/fr/maple

À propos d'ivari

Forte d'un réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose une gamme complète de produits d'assurance pour aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées lors du choix d'une couverture répondant à leurs besoins. Le savoir-faire, les produits et les services qui sont au cœur de notre mission ne cessent de faire leurs preuves sur le marché canadien, et ce, depuis 1928. Nous nous engageons à toujours tenir notre parole et à faire preuve d'ouverture et de transparence dans tout ce que nous entreprenons.

ivari est membre de Sagicor Financial Company Ltd., un prestataire de services financiers de premier plan. Sagicor compte plus de 185 ans d'histoire dans les Caraïbes, plus de 90 ans au Canada et plus de 70 ans aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ivari.ca.

À propos de Maple

Maple est la principale plateforme de soins virtuels sur demande au Canada, conçue pour mettre les patients en contact avec des médecins et des infirmiers praticiens autorisés à exercer au Canada, en tout temps et où qu'ils soient. Depuis 2015, nous sommes guidés par notre raison d'être : répondre aux besoins du monde en matière de soins de santé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de donner à plus de huit millions de personnes l'accès à des soins le jour même, ainsi qu'à des soins proactifs et continus, par messages textes, appels vocaux ou visioconférences sécurisés. Nous offrons des soins directement aux patients par l'entremise de notre abonnement et de consultations spécialisées ponctuelles, ainsi qu'à plus de sept mille partenaires d'affaires et gouvernementaux pour offrir des programmes évolutifs, sécurisés et intégrés. Le siège social de Maple est fièrement situé à Toronto, au Canada.

SOURCE ivari

Relations avec les médias : Suzzette Chapman, Vice-présidente principale, Marketing et Ressources humaines, Sagicor Amérique du Nord, [email protected]