ivari révolutionne l'assurance vie canadienne en se positionnant comme la toute première compagnie à migrer la totalité de ses données vers Assure Cloud de DXC

TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - ivari est fière d'annoncer une première à l'échelle de l'industrie : la migration de l'ensemble des données administratives vers Assure Cloud de DXC. L'adoption de cette solution accélérera et rationnalisera le lancement des produits et la prestation des services, ce qui facilitera l'évolutivité des systèmes pour répondre aux besoins des conseillers et des clients. La nouvelle plateforme permettra également l'intégration d'outils avancés tels que l'IA et l'analyse des données, afin de prendre des décisions commerciales plus éclairées et d'améliorer l'expérience client, tout en offrant une cybersécurité optimisée.

De l'avis d'Andre Mousseau, Président et Chef de la direction chez ivari et Sagicor Financial Company, « Cette étape marque un tournant majeur pour ivari. Nous sommes fiers de mener la transformation numérique sur le marché canadien. Nos avancées profitent à nos conseillers et à nos clients, en leur offrant des solutions à la fois innovantes, sécurisées et parfaitement adaptées, tout en établissant une référence pour la transformation numérique de l'ensemble du groupe Sagicor. »

Ayant permis le transfert d'environ 750 000 polices d'assurance vie et le traitement mensuel de 4 500 propositions, cette transformation s'est déroulée de manière fluide et sans la moindre interruption de service.

Avantages pour les conseillers en assurance vie et les clients

Cette migration s'inscrit dans la stratégie continue d'ivari visant à simplifier ses processus, améliorer l'accès aux données et soutenir la croissance. « Cette initiative ambitieuse avait pour objectif de réduire les risques liés aux systèmes existants et de diminuer la complexité opérationnelle. La migration vers Assure Cloud s'est déroulée conformément aux attentes et constitue une étape clé dans la transformation numérique d'ivari », a déclaré Scott Gorman, Vice-président directeur et Chef des opérations, Sagicor Amérique du Nord.

Pour ivari, cette étape n'est qu'un jalon supplémentaire dans son parcours de transformation numérique. Grâce au récent lancement de la version en ligne de la demande de modification de police, les conseillers en assurance vie peuvent désormais gérer l'ensemble de leurs activités (illustrations, propositions, transformations et modifications de police) à l'aide d'un guichet unique : ivari 360.

En adoptant cette stratégie numérique et en exploitant les innovations basées sur l'infonuagique, ivari offre à ses clients des réponses plus rapides, un accès simplifié aux mesures de soutien et une sécurité accrue pour leurs données personnelles, rendant chaque interaction plus fluide et plus fiable.

Et ce n'est qu'un début! ivari et DXC continueront à faire équipe pour enrichir l'expérience des conseillers et des clients grâce à un environnement technologique repensé, un accès optimisé aux données et une gamme de produits élargie.

Au sujet d'ivari



Forte d'un réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose aux Canadiens une gamme complète de produits d'assurance bien adaptés à leurs besoins. Le savoir-faire, les produits et les services qui sont au cœur de sa réussite ne cessent de faire leurs preuves sur le marché canadien, et ce, depuis 1928. Nous nous engageons à être ouverts et transparents dans tout ce que nous entreprenons et à toujours tenir notre parole.

ivari est membre de Sagicor Financial Company Ltd., un prestataire de services financiers de premier plan. Sagicor compte plus de 180 ans d'histoire dans les Caraïbes et plus de 90 ans au Canada, en sus de constituer une présence depuis plus de 70 ans aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ivari.ca.

Au sujet de DXC Technology

Avec plus de 40 ans d'innovation dans le domaine de l'assurance, DXC est un partenaire de confiance pour de nombreux assureurs de premier plan dans le monde, dont 21 des 25 plus grandes compagnies d'assurance. Ses logiciels d'assurance et ses processus d'affaires, notamment la plateforme Assure, aident les assureurs à moderniser leurs systèmes centraux, à passer à l'infonuagique et à offrir des expériences numériques de premier ordre à leurs clients et associés à la distribution.

