Le programme pour le financement accéléré de traitements spécifiques ( Funding Accelerated for Specific Treatments ou FAST) de l'Ontario vise à permettre aux patients d'accéder à des médicaments anticancéreux de pointe jusqu'à 1 an plus tôt 1 .

ou FAST) de l'Ontario vise à permettre aux patients d'accéder à des médicaments anticancéreux de pointe jusqu'à 1 an plus tôt . Itovebi est un traitement ciblé indiqué contre le cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs (RH+) et à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 négatifs (HER2-) avec mutation du gène PIK3CA, après une récidive survenue pendant ou après l'endocrinothérapie adjuvante. Environ 40 pour cent des cas de cancer du sein RH+ présentent cette mutation, généralement associée à un sombre pronostic2,3,4.

MISSISSAUGA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer que Itovebi® (inavolisib) est le premier traitement contre le cancer du sein à être remboursé par le nouveau programme FAST de l'Ontario pour le traitement accéléré de traitements spécifiques. Cette initiative d'avant-garde au Canada vise à combler l'intervalle entre l'approbation du médicament et son remboursement par les régimes d'assurance publics, donnant aux patients l'accès à des traitements jusqu'à un an plus tôt1.

Itovebi, administré en association avec le palbociclib et le fulvestrant, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique résistant à l'endocrinothérapie, avec récepteurs hormonaux positifs (RH+), négatif pour le récepteur du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2−) et avec mutation du gène PIK3CA, après une récidive survenue pendant ou après l'endocrinothérapie adjuvante 4.

Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les Canadiennes5. Le cancer du sein RH+ est le type de cancer du sein le plus répandu; il représente environ 70 pour cent de tous les cas6,7. Les résultats des études montrent que le traitement par Itovebi a plus que doublé la survie sans progression médiane (15 vs 7,3 mois) dans cette population, par rapport à l'association palbociclib et fulvestrant seulement8,9.

Le 15 décembre 2025, l'Agence des médicaments du Canada a formulé une recommandation finale en faveur du traitement10. Par conséquent, Roche Canada s'engage à travailler avec les administrations provinciales et territoriales ainsi que l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) pour que tous les patients canadiens, outre ceux de l'Ontario, aient accès à Itovebi le plus tôt possible après la conclusion des accords sur le remboursement.

« Pour chaque Ontarien confronté à un diagnostic de cancer, un accès rapide à un traitement de haute qualité peut tout changer. Grâce au programme FAST, le gouvernement facilite l'accès à des traitements vitaux comme Itovebi, apportant de l'espoir, de la tranquillité d'esprit et des soins essentiels à ceux qui en ont le plus besoin. »

Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé

« En accélérant l'accès à de nouveaux traitements anticancéreux comme Itovebi pour les patients qui en ont besoin, le programme FAST de l'Ontario pose un jalon important dans les soins axés sur les patients. Roche Canada applaudit l'initiative provinciale qui accélère l'accès à des médicaments novateurs et montre la voie aux autres provinces et territoires. En favorisant une collaboration étroite entre le secteur pharmaceutique, les instances gouvernementales, les patients et les professionnels de la santé, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats en matière de soins de santé et veiller à ce que les patients reçoivent le traitement approprié au moment opportun. »

- Brigitte Nolet, présidente-directrice générale, Roche Canada Pharma

« Il est essentiel de donner accès à des traitements efficaces le plus tôt possible. En facilitant l'accès des patients et de leurs équipes médicales à de nouvelles options thérapeutiques sans délai inutile, la décision du programme FAST de l'Ontario de rembourser Itovebi constitue une véritable avancée pour les personnes atteintes d'un cancer du sein RH+. Cette décision montre l'importance d'avoir un système de santé adapté aux progrès scientifiques et aux besoins des patients. »

- Kimberly Carson, directrice générale, Cancer du sein Canada

« Pour les patients et les familles touchés par le cancer, le temps compte. Il est encourageant de voir Itovebi être l'un des premiers traitements contre le cancer du sein à intégrer le programme FAST de l'Ontario. Nous saluons le leadership de la province, qui reconnaît l'urgence de solutionner les problèmes d'accès auxquels des patients sont confrontés quotidiennement. Un accès plus rapide à des traitements novateurs peut vraiment améliorer les résultats et la qualité de vie. Nous espérons que cette initiative axée sur les patients incitera d'autres provinces à emboîter le pas pour que d'autres personnes, où qu'elles habitent sur le territoire canadien, puissent accéder plus rapidement à des traitements anticancéreux prometteurs. »

- MJ DeCoteau, fondatrice et directrice générale, Rethink Breast Cancer

« L'approbation de Itovebi par le programme FAST de l'Ontario représente un jalon majeur pour l'accès rapide à des traitements contre le cancer du sein. Itovebi est une option thérapeutique ciblée pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein RH+ métastatique avec mutation du gène PIK3CA. Nous saluons cette décision et le précédent qui en découle; cela permettra d'élargir l'accès à des options thérapeutiques essentielles pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein. »

- Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration, Réseau canadien du cancer du sein (RCCS)

À propos de Itovebi (inavolisib)

Itovebi est un traitement ciblé administré par voie orale destiné aux personnes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique, RH+ et HER2−, avec mutation du gène PIK3CA. Itovebi est un inhibiteur sélectif de la protéine phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K) et entraîne la dégradation de la forme mutée de la protéine p110α (codée par le gène PIK3CA). Dans les modèles de xénogreffe de cancer du sein caractérisé par une mutation du gène PIK3CA, Itovebi a entraîné une diminution de la croissance tumorale, qui était plus importante lorsqu'il était administré en association avec le palbociclib, un inhibiteur des cyclines dépendantes des kinases 4 et 6 (CDK4/6), et le fulvestrant, une endocrinothérapie, comparativement à tout autre traitement en monothérapie ou en doublet.

À propos du cancer du sein avec récepteurs hormonaux positifs (RH positif)

Le cancer du sein RH positif (RH+) est le type de cancer du sein le plus répandu; il représente environ 70 % de tous les cas de cancer du sein6,7. Une caractéristique propre au cancer du sein RH+ tient au fait que les cellules cancéreuses ont des récepteurs hormonaux qui se lient à la fois aux œstrogènes et à la progestérone, ce qui peut contribuer à la croissance de la tumeur. Les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein métastatique RH+ sont souvent exposées à un risque de progression de la maladie et d'effets indésirables liés au traitement, créant ainsi le besoin de recourir à des options thérapeutiques additionnelles11,12,13. Dans le cancer du sein RH+, on observe couramment un dérèglement de la voie de signalisation PI3K, souvent dû à des mutations activatrices du gène PIK3CA, lesquelles sont considérées comme un possible mécanisme de résistance intrinsèque à l'endocrinothérapie standard associée à des inhibiteurs de CDK4/63.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.

Et nous cultivons notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga en Ontario, ainsi qu'à Laval au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.RocheCanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn.

Toutes les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

