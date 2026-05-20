Itinérance : Projet Autochtones Québec répond à l'appel à tous lancé par Pauline Marois et les signataires de la lettre ouverte

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Projet Autochtones Québec (PAQ) salue l'initiative de l'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, ainsi que des signataires de la lettre ouverte, La rue n'est pas une maison, un appel à l'engagement, publiée dans Le Devoir, appelant à une mobilisation nationale face à la crise grandissante de l'itinérance au Québec. PAQ appuie la tenue d'un grand sommet national sur l'itinérance et souhaite y jouer un rôle de premier plan en contribuant activement aux réflexions, aux solutions et à la mobilisation entourant les réalités vécues par les Premières Nations et les Inuit du Québec.

« L'itinérance ne peut plus être abordée uniquement comme une urgence ponctuelle. Il faut une mobilisation nationale durable, humaine et structurée, dans laquelle les voix autochtones auront toute leur place », affirme Stacy Boucher Anthony, Directrice générale à Projet Autochtones Québec.

PAQ adhère pleinement à la vision portée par les signataires de la lettre ouverte et souhaite contribuer activement à ce processus essentiel afin de bâtir une réponse collective reposant sur un diagnostic commun, des priorités concertées, des responsabilités clairement réparties, des objectifs mesurables et un mécanisme de suivi public transparent.

« Les réalités vécues par les personnes autochtones en situation d'itinérance doivent être pleinement reconnues et intégrées aux réflexions nationales. Les communautés autochtones du Québec font face à des enjeux particuliers qui nécessitent des réponses adaptées, concertées et culturellement sécurisantes », ajoute, Désirée Nore Duchesne, Projet Autochtones Québec.

L'équipe de PAQ se dit prêt à mobiliser les communautés et les acteurs autochtones afin de soutenir cette démarche collective et de contribuer activement aux réflexions et aux travaux entourant la tenue d'un grand sommet national sur l'itinérance.

Projet Autochtones Québec rappelle également que les personnes autochtones sont surreprésentées parmi les populations en situation d'itinérance dans plusieurs régions du Québec, particulièrement dans les grands centres urbains. Pour PAQ, il est essentiel que les solutions mises de l'avant reposent sur une approche de collaboration avec les communautés autochtones et les organismes qui œuvrent quotidiennement sur le terrain.

À propos de Projet Autochtones Québec

Projet Autochtones Québec (PAQ) est un organisme autochtone urbain qui œuvre depuis plus de 20 ans à favoriser l'autonomie, la dignité et le mieux-être des Premières Nations et des Inuit en milieu urbain.

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SOURCE Projets Autochtones du Québec

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Associé, Communications corporatives, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]