Itinérance - Montréal sera l'hôte d'une importante concentration d'expertise

MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - À compter du lundi 17 et jusqu'au 28 février, plus d'une cinquantaine de personnes défileront devant la commission de l'OCPM responsable du mandat de consultation publique sur l'Itinérance et la cohabitation sociale. Cela s'ajoute aux centaines de contributions qui seront transmises par écrit.

Citoyens, chercheurs, commerçants, personnes en situation d'itinérance, intervenants sociaux, représentants d'organismes et d'institutions, chacun puisera dans son bagage d'expérience et de connaissance pour apporter sa contribution à cette importante réflexion.

Itinérance et cohabitation sociale à Montréal (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal))

« L'itinérance est un enjeu de société qui touche tout le monde et qui requiert l'engagement coordonné de nombreux acteurs. Je suis donc très fier de voir à quel point nous avons pu susciter une telle participation, tant en nombre qu'en diversité », souligne M. Philippe Bourke, président de l'OCPM.

Parmi les participants confirmés, outre plusieurs citoyens, soulignons notamment l'Association des résidents du quartier chinois, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le Collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM), le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Montréal Centre-Ville, Centraide, la STM, Dans la rue, le CIUSSS du Centre-Sud, le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, CAP St-Barnabé et le Collectif des citoyen-nes de Milton Parc.

Il sera aussi possible d'entendre le témoignage de citoyens qui vivent ou ont vécu une situation d'itinérance.

Horaire détaillé des séances d'auditions :

Au centre St-Pierre

Au Centre culturel Georges-Vanier

À la Casa D'Italia

Toutes ces séances seront disponibles en webdiffusion, en direct ou différée, sur la page Web de la consultation (ocpm.qc.ca/itinerance).

Le 19 février, entre 14 h et 19 h, se tiendra au Centre St-Pierre une séance d'audition réservée aux citoyens dans un format « Sans rendez-vous ».

Par ailleurs, au cours de ces deux semaines, la commission se déplacera dans 4 établissements montréalais offrant des services aux personnes les plus vulnérables afin de tenir des séances d'audition des opinions destinées à leur clientèle.

Les citoyens ont jusqu'au 28 février pour faire parvenir leurs opinions, ou pour répondre à notre questionnaire thématique en ligne (ocpm.qc.ca/itinerance/inscription).

En terminant, M. Bourke rappelle « que la crise actuelle affecte non seulement les personnes en situation d'itinérance, mais aussi le reste de la communauté. Elle soulève des questions cruciales sur notre capacité à vivre ensemble, à prendre soin des plus vulnérables d'entre nous et à créer un environnement urbain inclusif. Impliquer l'ensemble des acteurs et la population dans le processus de recherche de solution est donc essentiel », ajoute M. Bourke.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal)

Renseignements : Gabriel Martre-Dufour, Chargé de communication, Office de consultation publique de Montréal, Téléphone : 514 872-8810, [email protected]