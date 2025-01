Itinérance : Montréal annonce la prise en charge hivernale d'une nouvelle halte-chaleur accueillant 40 personnes et une augmentation des places offertes dans l'édifice Lucien-Saulnier

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Alors que les ressources d'hébergement d'urgence affichent complet tous les soirs à Montréal et que des dizaines de personnes se voient refuser des places en refuge, la Ville de Montréal sécurise 40 places supplémentaires dans une halte-chaleur, qui sera opérée jusqu'au 31 mars 2025 de 19 h à 7 h, dans des installations vacantes qui servaient à un chantier maintenant complété de la Société de transport de Montréal (STM), sur le boulevard Marcel-Laurin, dans l'arrondissement Saint-Laurent.

Réquisitionnée de façon temporaire par le centre de coordination des mesures d'urgence dans le cadre du déclenchement de son Plan particulier d'intervention - Froid extrême, cette ressource opérera désormais tout au long de l'hiver, afin de prêter main forte au réseau communautaire à pleine capacité.

Il s'agit une fois de plus d'une mesure exceptionnelle déployée par la Ville en attente d'une solution plus adaptée, encadrée par le réseau de la santé et des services sociaux, notamment par des ressources d'intervention sociale. Cette halte-chaleur temporaire sera opérée par un service de sécurité spécialisé dans les enjeux impliquant des personnes en situation d'itinérance.

Afin d'assurer la meilleure cohabitation possible dans le secteur, des intervenants sociaux sont mobilisés sur place, notamment pour veiller à ce que tout se passe bien à l'intérieur et à l'extérieur de la halte-chaleur ainsi que pour assurer la sécurité des personnes vulnérables tout comme celle des résidents et des résidentes. Notez qu'une attention particulière sera aussi portée au maintien de la propreté des lieux et ses environs.

« À défaut d'être pris en charge par les services qui relèvent du gouvernement du Québec, des centaines de personnes se retrouvent sans option d'hébergement, et sont forcées de mettre leur vie en danger dans le froid, dans des conditions difficiles, ou d'occuper les salles d'urgence des hôpitaux pour dormir au chaud. Devant l'essoufflement du milieu communautaire et des besoins criants des personnes vulnérables, la Ville de Montréal n'hésite pas à poser un autre geste humanitaire en allant au-delà de son champ de compétences pour permettre l'ouverture de cette halte-chaleur. Malgré la grande solidarité des Montréalais, ils n'ont pas à payer pour des services sociaux qui doivent être pris en charge par le gouvernement du Québec », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Notre administration n'hésite pas à poser les gestes humanitaires et exceptionnels qui s'imposent pour sauver des vies et soutenir le milieu communautaire qui est à bout de souffle. On le voit, une large part des personnes en situation d'itinérance ont besoin de soins en santé mentale, en toxicomanie, ou attendent depuis trop longtemps une place en logement social. Ces places chauffées peuvent sauver des vies, mais ne sont pas un mode de vie, ni une solution pérenne à l'itinérance. Ces efforts ne peuvent se substituer aux investissements supplémentaires et urgents nécessaire pour offrir des soins de santé, des services sociaux et soutenir le milieu communautaire » a ajouté le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

« Les réseaux de la STM sont malheureusement aux premières loges des impacts de la crise de l'itinérance et du manque de place dans les refuges en période hivernale. En plus de l'accompagnement sociocommunautaire que nos employés déploient quotidiennement auprès des personnes vulnérables, il était important pour nous de faire partie de l'ensemble de la solution en mettant à la disposition de la Ville ces espaces disponibles. Ce geste représente bien comment la STM est prête à aller au-delà de sa mission première de transport collectif, pour que collectivement nous puissions répondre à cette crise sans précédent », a mentionné Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM.

Augmentation de la capacité d'accueil dans l'édifice Lucien-Saulnier

Devant la pleine capacité atteinte chaque soir dans la halte-chaleur de l'édifice Lucien-Saulnier, la Ville de Montréal a décidé d'y augmenter les places offertes, qui passeront d'une capacité de 30 à 50 personnes cette semaine. La Ville de Montréal procède actuellement à des travaux d'aménagement afin d'y offrir les places supplémentaires. Cette ressource est financée, opérée et coordonnée entièrement par la Ville de Montréal grâce à une mobilisation sans précédent de ses équipes et de l'implication des membres de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale l' (ÉMMIS).

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Société de transport de Montréal, [email protected]; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du protocole, [email protected]