Itinérance et cohabitation sociale - Près de 1 M$ investis pour la mise en place d'équipes de médiation communautaire dans Ville-Marie

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Dans ses efforts constants pour assurer le sentiment de sécurité dans ses quartiers, l'arrondissement de Ville-Marie met en place des équipes de médiation communautaire qui offriront un soutien supplémentaire aux personnes vulnérables afin de favoriser un meilleur partage de l'espace public. Ces équipes, formées d'intervenantes et d'intervenants sociaux spécialisés, sont financées grâce à un investissement de près de 1 million $ dans le cadre de la Stratégie centre-ville.

À partir du 22 mai prochain, ces équipes seront actives sur le terrain en offrant 450 heures d'intervention chaque semaine, et ce, jusqu'à la mi-décembre 2025. Ces nouvelles équipes de proximité permettront à l'Arrondissement d'augmenter sa réactivité pour intervenir auprès des personnes vulnérables, de mieux coordonner les interventions sur le terrain et de diminuer les tensions dans les quartiers ciblés.

Dans le cadre de ce projet, l'arrondissement de Ville-Marie fait appel à trois organismes communautaires, déjà présents sur le territoire et disposant d'une expertise reconnue, pour composer des équipes d'intervention qui agiront sur des secteurs déterminés.

L'Anonyme : district Sainte-Marie , notamment dans le Village, et sur les artères commerciales et différents espaces publics.

, notamment dans le Village, et sur les artères commerciales et différents espaces publics. La Société de développement social (SDS) : district Saint-Jacques , plus spécifiquement aux alentours du Quartier chinois, de la place Émilie-Gamelin et du Quartier des spectacles, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

, plus spécifiquement aux alentours du Quartier chinois, de la place Émilie-Gamelin et du Quartier des spectacles, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles. L'Itinéraire : district Peter-McGill, plus spécifiquement aux alentours du square Cabot et du métro Lucien L'Allier.

Ces équipes agiront en complémentarité avec les autres acteurs du terrain et seront habiletés à intervenir plus en profondeur avec les personnes en situation d'itinérance de leur secteur, afin d'avoir des interventions récurrentes et soutenues et ainsi mieux les diriger vers les bonnes ressources.

Une mesure complémentaire pour agir sur la cohabitation sociale

Ces nouvelles équipes de médiation communautaire s'ajoutent aux autres mesures mises en place par la Ville de Montréal pour favoriser le partage harmonieux de l'espace public. Cette initiative sera complémentaire à l'équipe d'EMMIS, qui agit 24 h sur 24 7 jours sur 7, sur appel, en cas d'incivilité ou de conflits liés au partage de l'espace public, et au rôle du SPVM, qui peut intervenir lors de situations dangereuses, violentes ou criminelles. [MA2]

Rappelons que le SPVM procédera au regroupement des opérations des postes de quartier 21 et 22 afin de libérer des équipes qui se concentreront à temps plein sur les secteurs chauds du centre-ville et ainsi contribuer à renforcer le sentiment de sécurité au centre-ville. Dès le mois de mai, ce seront plus d'une trentaine de policières et policiers supplémentaires qui seront ainsi dégagés pour patrouiller dans le centre-ville. Les comptoirs des postes de quartier 21 et 22 resteront quant à eux tous deux ouverts à leurs emplacements actuels.

L'Arrondissement offre aussi du financement à de nombreuses initiatives communautaires et des sociétés de développement économique pour favoriser la cohésion sociale comme des brigades de propreté, l'animation des places publiques et des projets dans le cadre du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village ou le Fonds en développement social. Notons aussi que l'Arrondissement investira 4 M$ de plus cette année dans ses efforts de propreté, une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.

« Cette nouvelle équipe de médiation[LL4] [ET5] s'ajoute aux autres initiatives de la Ville afin de répondre aux défis de cohabitation du centre-ville. Il s'agit d'un outil de plus pour accompagner les personnes vulnérables et accroître le sentiment de sécurité à la fois des personnes logées et non logées. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'appui et la collaboration du milieu communautaire et de partenaires privés qui ont à cœur de faire une différence positive pour la cohabitation sociale à Montréal », souligne Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme, l'OCPM et l'Itinérance.

Pour un centre-ville fort et mobilisé

La mise en place d'équipes de médiation communautaire s'inscrit dans l'une des 30 mesures du budget planifié de la Stratégie centre-ville 2025, qui vise à créer des parcours verts, agréables et sécuritaires, en générant des changements en termes de cohabitation sociale et de sécurité. Les rencontres avec les acteurs du territoire ont permis d'identifier d'autres mesures qui verront le jour dans les prochains mois pour appuyer et soutenir les commerçants notamment aux prises avec des enjeux de partage de l'espace public.

À propos de l'arrondissement de Ville-Marie

Établi sur le site fondateur de Montréal, Ville-Marie, c'est : plusieurs quartiers animés, le cœur économique et effervescent de Montréal, le premier quartier culturel de la ville, des milliers d'étudiantes et d'étudiants qui s'y instruisent, plus d'un demi-million de personnes qui y transitent chaque jour et l'un des centres-villes les plus habités en Amérique du Nord. En bref, un savant mélange d'architecture moderne et de trésors patrimoniaux.

