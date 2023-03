Itinérance à Montréal: le printemps arrive mais l'hiver reviendra!

MONTRÉAL, le 19 mars 2023 /CNW/ - Alors que le phénomène de l'itinérance s'intensifie et se complexifie, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, et la co-porte-parole solidaire, Manon Massé, lancent un cri du coeur au gouvernement et demandent de mettre en place des solutions pérennes pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal.

« Après ce qui s'est passé avec le campement Notre-Dame, les acteurs socio-politiques d'Hochelaga-Maisonneuve, groupes communautaires et élus de tous les paliers se sont réunis autour d'une même table et nous sommes arrivés à une conclusion: il ne faut plus jamais que la situation se reproduise, et pour cela, il faut mettre en place des solutions! ». Les pistes de solutions dégagées du Rendez-vous sur l'itinérance d'Hochelaga-Maisonneuve sont nombreuses, mais ça passe notamment par l'augmentation du financement des organismes communautaires, améliorer l'accès au logement et cesser les démantèlements violents.

« Le contexte de la pandémie doublé de la crise du logement a fait exploser les besoins en matière d'itinérance! L'accès à un lit et un toit doit devenir une priorité pour la CAQ. » ajoute M. Leduc.

La situation préoccupe également la co-porte-parole solidaire et responsable en matière d'Itinérance, Manon Massé : « Le manque de place a encore amené son lot de difficultés cet hiver, et avec le printemps à nos portes, j'anticipe la situation. Il y a un campement sous l'échangeur Ville-Marie qui est menacé de démantèlement d'ici la fin du mois. Il n'y a pas de ressources disponibles pour les personnes en situation d'itinérance qui se feront expulser de ce campement, où va-t-on les déplacer? L'itinérance est un enjeu de toutes les saisons et le ministre Carmant doit se mettre au travail ».

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Stéphanie Guévremont, Directrice des communications - Aile parlementaire de Québec solidaire, [email protected]