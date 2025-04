Le transporteur national de l'Italie devrait rejoindre le réseau Star Alliance au début de l'année 2026

SINGAPOUR et ROME, le 4 avril 2025 /CNW/ - Le conseil de direction du réseau Star Alliance a officiellement approuvé le lancement du processus d'intégration d'ITA Airways au sein de son réseau. Cette décision, qui fait suite à l'entrée plus tôt cette année du transporteur italien dans les rangs de Lufthansa Group, ouvre la voie à son arrivée très attendue dans la plus grande alliance de transporteurs aériens au monde. Le processus d'intégration va désormais avancer à plein régime.

« ITA Airways devrait officiellement rejoindre le réseau Star Alliance en tant que membre à part entière au début de l'année 2026, s'est réjoui Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, à l'occasion de la célébration de ce jalon. La décision de notre conseil de direction souligne la grande confiance que nos membres accordent à la société aérienne. L'ajout d'ITA Airways ouvre grand la porte à l'Italie et renforce notre réseau mondial, offrant des voyages sans tracas et en continuité à un plus grand nombre de voyageurs partout dans le monde. »

« Nous sommes ravis d'apporter l'excellence du savoir-faire italien et de rejoindre le réseau Star Alliance, améliorant ainsi sa portée mondiale, a déclaré Joerg Eberhart, chef de la direction et directeur général d'ITA Airways. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance d'ITA Airways, et nous sommes impatients de faire bénéficier nos clients des futurs privilèges du plus grand réseau mondial de transporteurs. »

ITA Airways ajoutera 360 vols quotidiens à l'horaire du réseau Star Alliance, renforçant ainsi l'empreinte de ce dernier dans la région européenne. La croissance la plus importante viendra des principales villes italiennes, en particulier Rome et Milan, qui sont actuellement desservies collectivement par 16 membres du réseau Star Alliance.

Tirant parti de son ancienneté au sein de l'alliance, Lufthansa Group accompagnera ITA Airways tout au long de son parcours d'intégration au réseau Star Alliance.

« Je suis fier qu'ITA Airways devienne le cinquième transporteur de Lufthansa Group à rejoindre le réseau Star Alliance, a indiqué Dieter Vranckx, chef des Affaires commerciales de Lufthansa Group. En tant que mentors du processus d'adhésion, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer une intégration rapide et fluide. L'adhésion à venir d'ITA Airways offrira aux clients du réseau Star Alliance de nombreuses nouvelles possibilités de planification personnalisée de leurs voyages. Je suis convaincu qu'ITA Airways constituera un excellent ajout au portefeuille du réseau Star Alliance. »

Une fois l'intégration terminée, le réseau Star Alliance comptera 26 transporteurs membres, offrant plus de 18 000 vols quotidiens reliant 192 pays.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus vaste et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose plus de 17 500 vols quotidiens reliant plus de 1 150 aéroports dans 189 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

À propos de ITA Airways

ITA Airways est la compagnie aérienne italienne de référence. Détenue à 59 % par le ministère italien de l'économie et des finances, et à 41 % par Deutsche Lufthansa AG, elle propose des services de transport aérien de passagers et de fret, assurant à l'Italie une connectivité de qualité avec des destinations internationales capables de soutenir le tourisme et les échanges commerciaux, tout en garantissant des liaisons nationales grâce à une approche de mobilité intégrée.

Grâce à une digitalisation avancée de ses processus, visant à offrir une expérience optimale et des services personnalisés, la Compagnie place le service client au cœur de sa stratégie, tout en s'engageant fermement en faveur de la durabilité. Cet engagement se décline sur plusieurs plans : environnemental (flotte jeune, technologiquement avancée pour réduire l'impact environnemental), social (attention portée aux personnes et aux collectivités sur les territoires où elle opère) et organisationnel (intégration de la durabilité dans ses stratégies et processus internes).

À propos de Lufthansa Group

Lufthansa Group est un groupe mondial de sociétés aériennes qui exerce ses activités partout dans le monde et compte au total plus de 300 filiales et placements en titres de capitaux propres. La mission de l'entreprise est de relier les personnes, les cultures et les économies de manière durable. En outre, la sécurité, la qualité, la fiabilité et l'innovation constituent ses principales priorités. Lufthansa Group comprend les segments Transporteurs de passagers et Services aéronautiques.

La société aérienne ITA Airways est le dernier membre en date de Lufthansa Group, qui détient une participation de 41 % au capital du transporteur italien. Aujourd'hui, les transporteurs exploitant un réseau sont Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways. Ces sociétés aériennes offrent à leurs clients une expérience haut de gamme avec des produits et services de grande qualité. La stratégie de multiples plaques tournantes procure aux passagers un réseau de liaisons complet ainsi que la plus grande flexibilité possible pour leur voyage. Eurowings se positionne comme un transporteur axé exclusivement sur le trafic point à point pour les vols court et moyen-courriers en Europe. Le segment Transporteurs de passagers comprend également les transporteurs régionaux Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air, Discover Airlines et le placement en titres de capitaux propres dans SunExpress, une coentreprise de Lufthansa Group et de Turkish Airlines. Depuis l'été 2021, Discover Airlines complète l'offre de Lufthansa Group en ce qui a trait au segment en pleine croissance des voyages d'agrément.

Le segment Services aéronautiques comprend les segments Logistique et MRR, ainsi que d'autres secteurs d'activité, notamment Lufthansa Aviation Training et Lufthansa Systems.

Lufthansa Group investit actuellement dans ses produits à bord, avec des concepts d'expérience de voyage inédits comme Lufthansa Allegris et SWISS Senses. L'expérience Lufthansa Allegris est déjà offerte à bord de certaines liaisons long-courriers. La refonte complète concernera également les salons, les processus au sol, l'individualité et l'exclusivité.

Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines sont déjà membres du réseau Star Alliance.

SOURCE Air Canada

Service de presse Star Alliance : +65 8729 6691; [email protected]; ITA Airways - Personne-ressource pour les médias : Pietro Caldaroni, chef des Communications, Adresse électronique : [email protected]