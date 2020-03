Isolement cellulaire à l'Etablissement de Drumheller- unité à sécurité moyenne

DRUMHELLER, AB, le 27 mars 2020 /CNW/ - L'isolement cellulaire a été imposé dans l'unité a sécurité moyenne à l'établissement de Drumheller par mesure de précaution après que certains détenus aient présentés des symptômes s'apparentant à ceux du virus de la grippe.

La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public est notre priorité absolue. Bien que nous n'ayons actuellement aucun cas confirmé de COVID-19 dans nos établissements, nous continuons de prendre des mesures préventives et d'évaluer et de tester tout délinquant au besoin.

Le SCC a des services de soins de santé dédiés dans ses établissements et est prêt à gérer les cas de grippe et de maladies respiratoires, comme COVID-19.

Le SCC demeure en contact étroit avec ses partenaires en santé publique et continue de planifier, de surveiller et de collaborer avec les autorités pendant cette période.

