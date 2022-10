Isabelle Hayeur reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière à la photographe et vidéaste Isabelle Hayeur. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et de production au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la 31e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière organisé par Culture Lanaudière au Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny.

Isabelle Hayeur remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Isabelle Hayeur propose des œuvres touchantes d'une qualité exceptionnelle qui invitent à la réflexion, entraînant à coup sûr une prise de conscience. Artiste dont le rayonnement s'étend de Lanaudière aux quatre coins du monde, elle brille par ses convictions pour la cause environnementale et ne cesse de nous surprendre », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie d'Isabelle Hayeur

Isabelle Hayeur est une artiste de l'image connue pour ses photographies et ses vidéos expérimentales. Elle a aussi réalisé plusieurs commandes publiques, des installations in situ et des livres photographiques. Sa démarche s'inscrit dans la perspective d'une critique environnementale, urbanistique et sociale. Elle s'intéresse particulièrement aux sentiments d'aliénation, de déracinement et de désenchantement. Depuis la fin des années 1990, elle sonde les territoires qu'elle parcourt pour comprendre comment nos civilisations contemporaines investissent et façonnent leurs environnements. Elle est préoccupée par le devenir des lieux et des communautés dans le contexte sociopolitique néolibéral.

Elle a participé à plusieurs présentations publiques importantes à travers le monde et ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques et privées, dont celles du Musée des beaux-arts du Canada, du Fonds national d'art contemporain à Paris, de la Vancouver Art Gallery, de la Art Gallery of Ontario, de la Art Gallery of Alberta, du Musée d'art contemporain de Montréal, du New Orleans Museum of Art et du Museum of Contemporary Photography de Chicago. Elle est également récipiendaire du Prix de la Fondation Hnatyshyn pour les arts visuels (2021) et du Prix du duc et de la duchesse d'York en photographie (2019).

Pour découvrir le travail d'Isabelle Hayeur, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera très bientôt disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont l'écrivaine et artiste multidisciplinaire Audrée Wilhelmy ainsi que l'artiste en danse Mélissandre T-B.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Lanaudière

Depuis plus de 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 300 membres (artistes, artisans et artisanes, travailleurs, travailleuses et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes, artisans et artisanes. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

- Site Web de l'artiste Isabelle Hayeur

- Site Web de l'artiste Audrée Wilhelmy

- Site Web du projet Les bordéliques (Mélissandre T-B)

- Liste de tous les lauréats et lauréates aux prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Site Web de Culture Lanaudière

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Audrey-Ann Gingras, Agente aux communications, Culture Lanaudière, 450 753-4444 poste 27, [email protected]; Renseignements : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]