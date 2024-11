Isabelle Gagné reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Laurentides, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides à l'artiste multimédia Isabelle Gagné. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis lors de la soirée des Grands prix de la culture des Laurentides 2024, organisée par Culture Laurentides au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts.

« Artiste prolifique et bien établie, Isabelle Gagné cumule les expositions et les reconnaissances. Stimulée par les innovations technologiques, elle s'emploie continuellement à perfectionner et à renouveler sa pratique artistique. Ses œuvres, d'une facture remarquable, abordent avec pertinence des questions contemporaines, notamment celles de la mémoire et des archives », ont mentionné les membres du comité d'évaluation réunis par le Conseil.

Biographie d'Isabelle Gagné

Artiste visuelle, numérique et multimédia, Isabelle Gagné vit et travaille à Mirabel. Au Canada comme à l'étranger, son travail a fait l'objet d'importantes expositions individuelles et collectives, notamment dans le cadre du Mois de la Photo de Montréal (Momenta), des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, d'Espace [IM] Média chez Sporobole, chez ADA-X, ainsi que dans plusieurs institutions culturelles au Québec. Elle a réalisé plusieurs résidences d'artistes, rédigé des essais pour des publications artistiques et photographiques et ses œuvres figurent au sein de plusieurs collections privées, ainsi que dans l'espace public. Pionnière de l'art mobile, elle est également co-fondatrice du Mouvement d'art Mobile (MAM) et du collectif Bleu Diode.

À travers ses réflexions sur les archives et la transformation du paysage, Isabelle Gagné s'intéresse aux vestiges résiduels ainsi qu'à leur perspective dans le futur. Sa pratique se déploie dans le geste photographique, vidéographique et scientifique (microscopie, croissance de bactéries et spores) ainsi qu'au travers de divers langages numériques tels que la réalité augmentée, les BOTS internet et l'apprentissage automatique (machine learning).

Pour découvrir le travail d'Isabelle Gagné, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont les artistes en arts visuels Caroline Gagnon et Isabelle Charbonneau.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laurentides

Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

