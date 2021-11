Isabelle Dumaine élue nouvelle présidente de la FSQ-CSQ

Des défis importants à relever pour les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes

QUÉBEC, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes a une nouvelle présidente : Isabelle Dumaine, une inhalothérapeute, succède à Claire Montour.

Inhalothérapeute depuis 30 ans, dont 22 ans au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Isabelle Dumaine était présidente du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) depuis 9 ans. Elle a été élue aujourd'hui par les déléguées et délégués de la FSQ-CSQ qui étaient réunis, depuis mardi, en congrès, à Québec.

Une décision mûrement réfléchie

La nouvelle présidente de la FSQ-CSQ aborde les importantes responsabilités qui lui sont confiées à un moment crucial pour notre réseau public de santé ainsi que pour le personnel qui y travaille.

« Ma décision de soumettre ma candidature à la présidence de la FSQ-CSQ est le fruit d'une longue réflexion. Je sais que des défis nombreux m'attendent au cours des trois prochaines années, mais je suis déterminée et confiante de les relever avec le soutien et la solidarité de l'ensemble de nos membres », de dire Isabelle Dumaine.

Plusieurs enjeux à relever

Cette dernière identifie comme suit les principaux enjeux auxquels elle souhaite s'attaquer :

continuer à revendiquer de meilleures conditions de travail;

exiger des mesures concrètes pour enrayer la surcharge de travail, le temps supplémentaire, le temps supplémentaire obligatoire et la pénurie de main-d'œuvre;

obliger les employeurs et le gouvernement à respecter les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes;

continuer de tenter d'influencer les décisions qui ont des répercussions sur les membres;

se préparer à la prochaine ronde de négociations;

obliger le gouvernement et les employeurs à respecter les conventions collectives même si nous sommes en contexte d'urgence sanitaire, de décrets et d'arrêtés ministériels.

De plus, Isabelle Dumaine entend encourager les membres de la FSQ-CSQ à revendiquer haut et fort, au cours des prochaines années, un système de santé public qui sera redevenu plus humain à la fois pour les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui y travaillent et pour les patients. Le Congrès de la FSQ-CSQ, qui a débuté mardi pour prendre fin aujourd'hui, se tenait d'ailleurs sous le thème « Retrouver l'humanité en santé ».

Finalement, la nouvelle présidente reconnaît que la pandémie a ébranlé le milieu syndical dans le réseau public de santé et de services sociaux et qu'il est urgent de redonner confiance aux infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes dans le pouvoir de leur solidarité pour changer les choses.

Un soutien indéfectible de la CSQ pour ses membres de la santé

Pour sa part, le président de la CSQ, Éric Gingras, a profité de sa présence au Congrès pour réitérer aux déléguées et délégués présents qu'ils peuvent compter sur la force d'une centrale de 200 000 membres pour les aider à relever les défis qui sont devant eux.

« Même si la majorité de nos membres proviennent du secteur de l'éducation, ils ont tous une grande préoccupation pour l'avenir de notre système public de santé, qui passe par des conditions de travail pour le personnel. La nouvelle présidente de la FSQ-CSQ, ses syndicats affiliés et tous leurs membres peuvent être assurés que notre centrale est à leurs côtés pour qu'ils obtiennent le respect et la reconnaissance qu'ils méritent », de conclure le président de la CSQ, Éric Gingras.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Centre hospitalier de réadaptation, Centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

