Après un intérim, la gestionnaire et biologiste entre officiellement en poste

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) annonce la nomination de sa nouvelle directrice scientifique, Isabelle Delisle. Elle entre en poste dès aujourd'hui.

Cette nomination constitue une excellente nouvelle pour la continuité des objectifs stratégiques et scientifiques de l'INRS. Grâce à sa vision, Isabelle Delisle contribuera de façon positive à la croissance et à la transformation de l'établissement, tout en continuant d'inscrire l'INRS comme un lieu d'études distinctif et un partenaire incontournable dans l'écosystème scientifique Québec.

Isabelle Delisle prend la tête de la direction scientifique de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

« Afin de réaliser les grandes ambitions de l'INRS, nous avons besoin d'une personne capable de rassembler les équipes et de favoriser le travail collectif. Le dynamisme et la créativité d'Isabelle seront des atouts indispensables pour mener à bien notre nouvelle planification stratégique », se réjouit le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau.

Un rôle clé au sein de l'INRS

Maintenant officiellement à la tête de la direction scientifique de l'INRS au terme d'un processus rigoureux, Isabelle Delisle dirigera une équipe de 75 personnes dévouées à l'accompagnement de la communauté interne dans la conduite de la recherche et de la formation. Son équipe chapeautera en outre le développement d'alliances stratégiques avec des partenaires privés et publics. Ses fonctions comprendront également la supervision du Laboratoire national de biologie expérimental, des affaires professorales et des affaires internationales, du développement durable et des actions en équité, diversité, inclusion.

Un parcours dédié à la gestion de l'enseignement supérieur

Détentrice d'un doctorat en biologie avec spécialisation en systématique et évolution, Isabelle Delisle a été professeure et chercheuse à l'Université de l'Alberta avant d'effectuer un virage professionnel dans le milieu collégial au Québec. Assurant d'abord des positions de rôle-conseil pendant six ans, elle a ensuite agi comme directrice adjointe des études de 2017 à 2021 au Vanier College.

Isabelle Delisle a rejoint l'INRS en 2021 à titre de directrice scientifique adjointe. Elle y occupe le rôle de directrice scientifique par intérim depuis juillet 2023. Durant cette période transitoire, elle a piloté, avec son équipe, la négociation et la signature de la convention collective de travail du syndicat des professeurs(es) de l'INRS, la création du bureau de l'international, l'obtention de la Certification STARS Or pour l'INRS, tout en accompagnant le plein déploiement du Service des partenariats stratégiques ayant mené à la création de deux chaires partenariales, la nomination d'un premier conseiller scientifique municipal issu du corps professoral de l'INRS, et la signature de treize nouvelles ententes partenariales institutionnelles.

Grâce à ces expériences diversifiées, Isabelle Delisle a développé une solide expertise en direction de l'enseignement supérieur, notamment en planification et gouvernance, en gestion des ressources humaines professionnelles et professorales, en développement de programmes et en gestion de l'innovation.

Depuis son arrivée à l'INRS, Isabelle Delisle a fait preuve d'un leadership remarquable, souligné par le Prix d'excellence en gestion de l'INRS en 2023. Elle siège par ailleurs au sein de plusieurs instances, conseils d'administration et comités de direction pour partager son expertise avec la communauté.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

