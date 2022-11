Isabelle de Blois reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec

BÉCANCOUR,QC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec à la photographe et cinéaste Isabelle de Blois. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la 18e édition du GalArt, au Cabaret Guy-Aubert du Carré 150 à Victoriaville.

« Isabelle de Blois possède une expertise indéniable en vidéo et en photographie et ses réalisations révèlent la qualité exceptionnelle de son travail. Ses préoccupations sociales, son discours et son approche inclusive témoignent par ailleurs d'une belle implication dans sa communauté. Ses films et ses photographies sont empreints d'une grande sensibilité », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie d'Isabelle de Blois

Après des études en arts visuels et en photographie, Isabelle de Blois travaille comme photographe pendant quelques années. Puis, il y a plus de vingt-cinq ans, elle bifurque vers l'univers du cinéma, où elle exerce divers métiers, avant de se consacrer principalement à la production, à la direction photo et à la réalisation. Très tôt, elle privilégie le reportage photographique ainsi que le cinéma documentaire à portée sociale, outil par excellence pour aller à la rencontre des gens. Sa passion pour l'image se développe toujours dans son travail parallèle de cinéaste et de photographe, en signant la direction photo de plusieurs films ainsi qu'en élaborant un portfolio diversifié et en présentant ponctuellement des expositions photographiques.

Pour découvrir le travail d'Isabelle de Blois, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont l'artiste multidisciplinaire Véronique Pepin ainsi que l'autrice-compositrice-interprète Emily Shakan alias Georgette.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des actrices et acteurs culturels de la région pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires ; et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

