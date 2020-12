Isabelle Cadrin nommée à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de mobilité durable

MONTRÉAL, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance d'aujourd'hui, le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Madame Isabelle Cadrin à titre de présidente du conseil d'administration de l'Agence de mobilité durable. L'un de ses principaux mandats sera d'accompagner l'Agence, créée en janvier 2020, dans sa transformation afin d'en faire un acteur de premier plan dans la gestion de la mobilité montréalaise

Cumulant plus de 33 années d'expérience professionnelle comme dirigeante au sein de la fonction publique montréalaise, Madame Cadrin a acquis une expertise solide et diversifiée à la tête de divers services corporatifs, tant en arrondissement qu'à la Commission des Services électriques de Montréal (CSEM). Rejoignant la Ville de Montréal en 1991, elle a eu l'opportunité d'y occuper plusieurs fonctions, dont celle de directrice générale adjointe - mobilité et attractivité pendant deux ans (2018-2020). Elle a également siégé sur divers conseils d'administration, dont ceux de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), de la CSEM, et du théâtre Espace Libre, qu'elle préside toujours. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires et une certification en gouvernance de société.

« Je salue cette nomination avec beaucoup d'enthousiasme. Isabelle Cadrin a démontré sa grande compétence depuis plusieurs années au sein de la Ville de Montréal et a acquis une fine connaissance des enjeux de mobilité. Cette expertise sera un atout indéniable afin d'assurer le leadership nécessaire pour permettre à l'Agence de mobilité de relever les nombreux défis qu'elle s'est promis d'accomplir dans les prochaines années », a mentionné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« C'est avec fierté que j'accepte la présidence du conseil d'administration de l'Agence de mobilité durable, une organisation qui offre un potentiel de développement particulièrement stimulant. Les défis qui nous attendent sont grands et, à cet égard, je suis confiante que l'Agence saura les relever, devenir un acteur incontournable de la mobilité sur son territoire, en plus d'être pleinement engagée envers les Montréalais », a souligné Isabelle Cadrin.

Isabelle Cadrin succède ainsi à Monsieur Rémi Racine, qui a présidé le conseil d'administration de Société en commandite Stationnement Montréal pendant plus de dix ans, et dont les activités ont été transférées à l'Agence de mobilité durable au 1er janvier de cette année. La Ville de Montréal tient à souligner son importante contribution à l'amélioration de la gestion du stationnement tarifé sur l'ensemble du territoire montréalais et de la mobilité, et le remercie sincèrement pour tout le travail accompli au cours des dernières années, particulièrement pour son rôle et leadership qui ont permis d'assurer une transition efficace lors de la création de l'Agence.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribuera par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine.

