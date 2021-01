Dans ce nouveau rôle, Mme Adjahi sera responsable du développement et de la mise en œuvre d'une stratégie de relations avec les investisseurs visant à entretenir les relations avec les investisseurs et les analystes grâce à un dialogue continu à propos des objectifs corporatifs, commerciaux, financiers, ainsi que la croissance de Lion. Relevant de Nicolas Brunet, Vice-président exécutif et Chef de la direction financière de Lion, elle dirigera également la stratégie et les activités ESG (Environnement, Social, Gouvernance) à l'échelle de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accueillir Isabelle au sein de l'équipe de direction de Lion. En plus de sa vaste expérience au niveau des relations avec les investisseurs, Isabelle jouit d'une réputation bien établie au sein de la communauté financière. Je suis convaincu que sa vision stratégique et ses antécédents avérés la rendront très efficace dans ce rôle. Nous attendons avec impatience sa contribution, alors que nous sommes sur le point d'entamer notre cheminement en tant qu'entreprise publique », a déclaré Nicolas Brunet. « En parallèle, nos différentes parties prenantes sont de plus en plus intéressées par les mesures que prend notre entreprise pour construire un avenir plus durable. Le fait de confier cette initiative à Isabelle permettra de rehausser davantage la visibilité de nos activités et de mieux les faire connaître auprès de nos nombreuses parties prenantes qui considèrent l'environnement, le social et la gouvernance comme des éléments essentiels d'une croissance durable à long terme. »

Mme Adjahi a plus de 20 ans d'expérience dans les relations avec les investisseurs. Elle a récemment occupé le poste de Vice-présidente principale des relations avec les investisseurs et des communications chez WSP Global, l'une des principales sociétés de services professionnels au monde cotée à la Bourse de Toronto (TSX), qui a généré des revenus nets de 7 milliards de dollars en 2019 et a une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars. Elle était également la Commanditaire du développement durable mondial de la société. Avant WSP Global, Mme Adjahi était Directrice principale des relations avec les investisseurs et des communications corporatives chez Axcan Pharma, une société pharmaceutique spécialisée cotée à la TSX et au NASDAQ. Tout au long de sa carrière, elle a remporté de nombreux prix de relations avec les investisseurs décernés par IR Magazine, notamment « Best Investor Relations Officer » et « Best Overall Investor Relations ». En 2016, elle a également été sélectionnée comme « Top Gun Investor Relations » par Brendan Wood International. Mme Adjahi est diplômée de l'Université Lyon II (France).

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

