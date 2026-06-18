INVITATION - Préouverture médiatique du projet Louphoque

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - L'Aquarium du Québec convie les représentants des médias à venir découvrir le projet Louphoque avant son ouverture officielle au public prévue samedi. Ce sera l'occasion de voir le réaménagement majeur réalisé dans l'îlot central de l'Aquarium, mais aussi de rencontrer pour la première fois les loutres de mer qui font leur grande arrivée dans ce nouvel habitat.

L'espace aménagé qui reproduit l'environnement naturel des loutres et des phoques a été conçu pour favoriser leur bien-être et offrir une expérience unique aux visiteurs, avec des angles et des points de vue inédits pour observer les animaux sur terre et sous l'eau.

Date : Vendredi 19 juin 2026



Heure : 9h (entrevues sur place possibles entre 9h et 10h avec la directrice de la conservation Marie-Pierre Lessard)



Endroit : Îlot central de l'Aquarium du Québec, 1675, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3

Merci de confirmer votre présence à Mme Stéphanie Tremblay: [email protected] ou au (581) 745-2200

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, médias sociaux et évènements, Aquarium du Québec, Sépaq, [email protected], (581) 745-2200