INVITATION MÉDIAS - VISITE DE PRESSE - MET - AÉROPORT MÉTROPOLITAIN DE MONTRÉAL - DÉCOUVREZ, POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS, LA NOUVELLE AÉROGARE English
Nouvelles fournies parPartenaires d’infrastructure YHU
19 mars, 2026, 07:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Partenaires d'infrastructure YHU et MET - Aéroport métropolitain de Montréal invitent les représentants des médias à venir découvrir, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare qui marquera le retour des vols commerciaux réguliers à l'aéroport. La visite permettra aux médias de découvrir les installations, de capter des images photo et vidéo, et d'en apprendre davantage sur les plans de service de Porter Airlines.
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Date :
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Mardi 24 mars 2026
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Heure :
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10 h à 12 h
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Lieu :
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6400, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9
Stationnement directement en face de l'aérogare.
Entrée Porte C - Départs (voir carte plus bas)
Porte-parole disponibles
- Yanic Roy, président et chef de la direction, MET - Aéroport métropolitain de Montréal
- Charles Roberge, président et chef de la direction, Partenaires d'infrastructure YHU
- Michael Deluce, Chef de la direction, Porter Airlines
Déroulement
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10h15
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Brèves allocutions
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10h25
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Visites guidées du terminal
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11h15
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Entrevues individuelles avec les porte-parole
Pour vous y rendre :
Entrez par la barrière 5, située à la droite de l'aérogare. Stationnez-vous devant l'aérogare et entrez par la porte C.
SOURCE Partenaires d’infrastructure YHU
Renseignements ou pour confirmer votre présence : Massy Forget Langlois relations publiques, Chloé Chagnon, [email protected], 514-743-6302
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