/R E P R I S E --INVITATION MÉDIAS - VISITE DE PRESSE - MET - AÉROPORT MÉTROPOLITAIN DE MONTRÉAL - DÉCOUVREZ, POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS, LA NOUVELLE AÉROGARE/ English

Nouvelles fournies par

Partenaires d’infrastructure YHU

23 mars, 2026, 07:00 ET

LONGUEUIL, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Partenaires d'infrastructure YHU et MET - Aéroport métropolitain de Montréal invitent les représentants des médias à venir découvrir, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare qui marquera le retour des vols commerciaux réguliers à l'aéroport. La visite permettra aux médias de découvrir les installations, de capter des images photo et vidéo, et d'en apprendre davantage sur les plans de service de Porter Airlines.

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Entrez par la barrière 5, située à la droite de l’aérogare. Stationnez-vous devant l’aérogare et entrez par la porte C. (Groupe CNW/Partenaires d’infrastructure YHU)
Entrez par la barrière 5, située à la droite de l’aérogare. Stationnez-vous devant l’aérogare et entrez par la porte C. (Groupe CNW/Partenaires d’infrastructure YHU)

Date :

Mardi 24 mars 2026

Heure :

10 h à 12 h

Lieu :

6400, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9

Stationnement directement en face de l'aérogare.

Entrée Porte C - Départs (voir carte plus bas)

Porte-parole disponibles

  • Yanic Roy, président et chef de la direction, MET - Aéroport métropolitain de Montréal
  • Charles Roberge, président et chef de la direction, Partenaires d'infrastructure YHU
  • Michael Deluce, Chef de la direction, Porter Airlines

Déroulement

10h15

Brèves allocutions

10h25

Visites guidées du terminal

11h15

Entrevues individuelles avec les porte-parole

Pour vous y rendre :

Entrez par la barrière 5, située à la droite de l'aérogare. Stationnez-vous devant l'aérogare et entrez par la porte C.

SOURCE Partenaires d’infrastructure YHU

Renseignements ou pour confirmer votre présence : Massy Forget Langlois relations publiques, Chloé Chagnon, [email protected], 514-743-6302

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