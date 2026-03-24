LONGUEUIL, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Partenaires d'infrastructure YHU et MET - Aéroport métropolitain de Montréal invitent les représentants des médias à venir découvrir, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare qui marquera le retour des vols commerciaux réguliers à l'aéroport. La visite permettra aux médias de découvrir les installations, de capter des images photo et vidéo, et d'en apprendre davantage sur les plans de service de Porter Airlines.

Entrez par la barrière 5, située à la droite de l’aérogare. Stationnez-vous devant l’aérogare et entrez par la porte C. (Groupe CNW/Partenaires d’infrastructure YHU)

Date : Mardi 24 mars 2026 Heure : 10 h à 12 h Lieu : 6400, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9 Stationnement directement en face de l'aérogare. Entrée Porte C - Départs (voir carte plus bas)

Porte-parole disponibles

Yanic Roy , président et chef de la direction, MET - Aéroport métropolitain de Montréal

, président et chef de la direction, MET - Aéroport métropolitain de Montréal Charles Roberge , président et chef de la direction, Partenaires d'infrastructure YHU

, président et chef de la direction, Partenaires d'infrastructure YHU Michael Deluce, Chef de la direction, Porter Airlines

Déroulement

10h15 Brèves allocutions 10h25 Visites guidées du terminal 11h15 Entrevues individuelles avec les porte-parole

Pour vous y rendre :

Entrez par la barrière 5, située à la droite de l'aérogare. Stationnez-vous devant l'aérogare et entrez par la porte C.

SOURCE Partenaires d’infrastructure YHU

Renseignements ou pour confirmer votre présence : Massy Forget Langlois relations publiques, Chloé Chagnon, [email protected], 514-743-6302