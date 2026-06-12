INVITATION MÉDIAS - Plus de 3 000 visiteurs attendus à Montréal pour célébrer les 10 ans de Dead by Daylight

Le produit d'horreur le plus lucratif dans le monde, créé à Montréal par Behaviour Interactif

MONTREAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - Behaviour Interactif invite les représentants des médias à assister aux célébrations entourant le 10e anniversaire de Dead by Daylight, l'une des plus grandes réussites de l'industrie du jeu vidéo québécoise. Au programme : concours de cosplays, panels, séances d'autographe, stations de jeux, et plusieurs surprises.

Pour l'occasion, plus de 3 000 fans provenant de partout dans le monde convergeront vers Montréal afin de participer à une journée de festivités au Grand Quai du Port de Montréal. Cet événement mettra en lumière le parcours exceptionnel d'un jeu conçu au Québec devenu une référence mondiale, ayant rejoints plus de 70 millions de joueurs et générant plus de 450 emplois hautement spécialisés à Montréal.

QUOI : Festivités entourant le 10e anniversaire de Dead by Daylight



QUAND : Dimanche 14 juin 2026, de 10h à 23h



OÙ : Grand Quai du Port de Montréal

200, rue de la Commune Ouest

Montréal (Québec) H2Y 4B2

Les représentants des médias auront accès à un espace réservé au Grand Quai.

Des entrevues pourront être organisées sur place tout au long de la journée sur réservation préalable.

Porte-parole disponibles

Rémi Racine , chef de la direction et cofondateur

, chef de la direction et cofondateur José Ramos , vice-président produit, Dead by Daylight

, vice-président produit, Dead by Daylight Dave Richard , directeur créatif, Dead by Daylight

, directeur créatif, Dead by Daylight Mathieu Côté , chef des partenariats, Dead by Daylight

, chef des partenariats, Dead by Daylight Stéphanie Marchand , cheffe de la direction des opérations

, cheffe de la direction des opérations Nathan Sellyn, directeur général adjoint

Merci de confirmer votre présence à : [email protected]

SOURCE Behaviour Interactive Inc.

Renseignements : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]