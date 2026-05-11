Behaviour Interactif et PHI Studio annoncent le lancement de Blade Runner, une expérience immersive en Amérique du Nord en 2027

Les deux compagnies québécoises ont obtenu les droits exclusifs d'Alcon Entertainment

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Behaviour Interactif et PHI Studio sont fiers d'annoncer le lancement en 2027 d'une toute nouvelle expérience immersive inspirée de l'univers emblématique de Blade Runner. Cette co-production, réalisée en collaboration avec Alcon Entertainment, détenteur des droits de propriété intellectuelle de Blade Runner, viendra renforcer l'offre de contenu dans le domaine du divertissement immersif.

Cette expérience multisensorielle plongera les visiteurs dans un monde dystopique à la fois visuellement saisissant et narrativement riche, fidèle à l'esthétique et à la philosophie de l'œuvre culte. Elle combinera les forces créatives et techniques de Behaviour Interactif, reconnu mondialement pour ses jeux vidéo, et de PHI Studio, pionnier dans la création et la diffusion d'expériences immersives engageantes.

« Blade Runner est une œuvre qui a marqué l'imaginaire collectif. Nous sommes honorés de collaborer avec Alcon Entertainment et PHI Studio pour offrir une expérience qui repousse les limites de l'immersion. Ce projet marque aussi une nouvelle étape dans le positionnement de Behaviour au-delà du jeu vidéo. »

-- Dominique Lebel, Vice-président senior et Shahinaze Hachem, Productrice exécutive des expériences immersives, Behaviour Interactif

« L'univers de Blade Runner, créée par Alcon Entertainment, se distingue par une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, avec des couches de sens, d'ambiances et de récits qui offrent un terrain de jeu extrêmement inspirant. En collaboration avec Behaviour Interactif, nous cocréons une expérience immersive qui s'appuie sur cette profondeur pour relever un double défi : offrir une expérience à la hauteur des attentes des fans, tout en la rendant accessible et engageante pour de nouveaux publics. »

-- Julie Tremblay, Directrice générale, PHI Studio

« En tant que gardiens de l'univers Blade Runner, nous abordons chaque nouvelle extension avec un profond sens des responsabilités. Behaviour Interactif et PHI Studio comprennent ce qui trouve un écho auprès des fans, et nous sommes convaincus que l'expérience qu'ils créent ouvrira une nouvelle manière passionnante d'interagir avec cet univers. »

-- Broderick Johnson et Andrew Kosove, Co‑PDG, Alcon Entertainment

Le projet sera d'abord dévoilé dans plusieurs villes nord-américaines à partir de 2027, avec des détails supplémentaires à venir dans les prochains mois. Alcon Television Group, une filiale d'Alcon Entertainment, est actuellement en post‑production sur Blade Runner 2099, une série originale pour Amazon Prime Video, dont la diffusion est prévue en 2027.

À propos de Behaviour Interactif

Fondé en 1992, Behaviour Interactif est le plus grand studio de jeux vidéo canadien. La franchise originale phare de Behaviour Interactif, Dead by Daylight, a terrifié près de 70 millions de joueurs depuis son lancement en 2016. Depuis maintenant plus de 30 ans, l'entreprise est devenue l'un des partenaires externes de développement les plus respectés au monde, collaborant avec des leaders de l'industrie du jeu vidéo tels que Microsoft, Sony et EA tout en offrant également des services de production et de co-production en expériences immersives. Les quelque 1 200 employés de Behaviour Interactif sont répartis entre le siège social de Montréal et ses bureaux de Vancouver, Toronto, Rotterdam et du Royaume-Uni. La culture d'entreprise primée de Behaviour Interactif a été reconnue par GamesIndustry.biz (Best Places to Work in Canada) et Deloitte (Canada's Best Managed Companies), entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bhvr.com/fr/

À propos de PHI Studio

PHI Studio est un acteur de premier plan dans le domaine des expériences immersives et de la création XR. Le studio conçoit et produit des projets multidisciplinaires qui explorent le potentiel des technologies émergentes afin d'ouvrir de nouvelles voies en matière de narration et d'expression artistique. PHI Studio s'engage à collaborer avec des artistes, producteurs et partenaires pour soutenir la création et le développement d'œuvres innovantes à l'avant-garde, contribuant ainsi à façonner l'avenir de l'expérience immersive.

À propos de Alcon Entertainment

Société indépendante de financement et de production basée à Los Angeles, Alcon Entertainment a, à ce jour, financé et produit -- ou cofinancé et coproduit -- 35 longs métrages, parmi lesquels le très remarqué Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling et Harrison Ford. Le film a été nommé à cinq Oscars et a remporté les prix de la meilleure photographie et des meilleurs effets visuels. Le catalogue d'Alcon comprend également The Book of Eli, avec Denzel Washington et Gary Oldman, The Blind Side, nommé à l'Oscar du meilleur film et qui a valu à Sandra Bullock l'Oscar de la meilleure actrice, ainsi que les thrillers Insomnia et Prisoners, qui ont contribué à lancer les carrières de Christopher Nolan et Denis Villeneuve, respectivement. Plus récemment, Alcon a connu un succès mondial au box‑office avec The Garfield Movie, adaptation animée de la célèbre bande dessinée Garfield, mettant en vedette Chris Pratt et Samuel L. Jackson.

Fondé en 2016, Alcon Interactive Group (AIG) est l'éditeur de jeux vidéo originaux tels que Blade Runner: Revelations et le jeu indépendant primé In My Shadow. AIG développe également des jeux vidéo basés sur les propriétés originales d'Alcon, dont The Expanse: A Telltale Story, Blade Runner: Enhanced Edition et Blade Runner 2049: Memory Lab, nommé aux Emmy Awards. Prévu pour 2027, The Expanse: Osiris Reborn est un RPG d'action narratif situé dans l'univers de The Expanse, développé et édité par Owlcat Games.

SOURCE Behaviour Interactive Inc.

Demandes média : Behaviour Interactif - Kaven Gauthier : [email protected]; Phi Studio - Myriam Achard : [email protected]; Alcon Entertainment - Christine Foy : [email protected]