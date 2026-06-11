DEAD BY DAYLIGHT CÉLÈBRE DIX ANS DE TERREUR

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Behaviour Interactif est fière d'accueillir plus de 3 000 fans à Montréal, venus des quatre coins du globe pour célébrer le dixième anniversaire de Dead by Daylight, le jeu d'horreur le plus joué de l'histoire.

«Lorsque Dead by Daylight est sorti en 2016, il a créé un nouveau genre : le jeu d'horreur multijoueur asymétrique, où un tueur affronte quatre survivants », explique Rémi Racine, cofondateur et chef de la direction de Behaviour. « À l'époque, nos prévisions tablaient sur environ 300 000 copies vendues. Dix ans plus tard, avec plus de 70 millions de joueurs, c'est impressionnant de voir à quel point le jeu continue de se dépasser. L'année 2025 a été la plus performante à ce jour : nous avons accueilli plus de six millions de nouveaux joueurs et enregistré des activités records. Cette lancée se poursuit en 2026 : au cours des douze derniers mois, les revenus du jeu ont augmenté de plus de 50 %. Atteindre dix ans est déjà un exploit pour n'importe quel jeu; continuer de croître à ce stade est tout simplement exceptionnel. Je tiens à remercier sincèrement chaque joueur qui nous a accompagnés dans cette aventure.»

Une renommée mondiale issue de racines québécoises

« Au-delà des chiffres impressionnants de Dead by Daylight, la véritable histoire repose sur l'équipe qui rend tout cela possible », poursuit M. Racine. « En 2016, 30 visionnaires lançaient le jeu. Aujourd'hui, près de 500 personnes y travaillent quotidiennement. Je suis profondément reconnaissant envers toutes celles et ceux qui contribuent au projet. Leur engagement à améliorer constamment l'expérience des joueurs est une source d'inspiration.»

Au cours de la dernière décennie, l'équipe hautement spécialisée de Dead by Daylight a su apprendre, s'adapter et façonner l'un des jeux-service les plus influents de l'industrie. Elle a développé une expertise pointue en opérations en continue, en monétisation, en commercialisation, en production, en gestion de communauté et en planification de contenu à long terme, toujours en phase avec les attentes grandissantes des joueurs. Le jeu a également collaboré avec plusieurs franchises emblématiques de l'horreur, dont Alien, Five Nights at Freddy's, Resident Evil, Friday the 13th et Stranger Things.

Aujourd'hui, Dead by Daylight :

attire en moyenne plus d'un million de joueurs chaque jour, toutes plateformes confondues;

figure parmi les 15 jeux les plus vendus sur Steam depuis neuf ans;

est devenu le jeu d'horreur le plus regardé et diffusé sur les principales plateformes de diffusion en continu.

Célébrer dix ans de terreur

Le 14 juin, plus de 3 000 fans se rassembleront au Grand Quai du Port de Montréal pour souligner le dixième anniversaire de Dead by Daylight. Au programme : défilé de costumes, exposition artistique, panels avec les développeurs, et bien plus encore.

En plus de célébrer une première décennie riche en succès, Behaviour en profitera pour lever le voile sur l'avenir du jeu. Les festivités se concluront par une diffusion en direct au cours de laquelle l'équipe dévoilera plusieurs annonces très attendues, dont de nouveaux personnages, des collaborations inédites et d'autres surprises.

Behaviour Interactif : bien plus qu'un seul jeu

Le succès de Dead by Daylight a propulsé Behaviour Interactif vers de nouveaux sommets et transformé la trajectoire de l'entreprise. Aujourd'hui, il s'agit du plus grand studio de jeux vidéo de propriété canadienne, comptant plus de 1 200 employés répartis entre Montréal, Toronto, Vancouver, Dallas, Middlesbrough et Rotterdam.

Fondée en 1992, Behaviour s'est bâtie au fil du temps, une solide réputation comme partenaire de développement externe de premier plan. Le studio a collaboré avec des géants tels que Microsoft, Sony, Ubisoft et EA, contribuant à des franchises phares comme Assassin's Creed, Civilization et Mortal Kombat. Le succès de Dead by Daylight a par ailleurs renforcé cette expertise, en témoignant du savoir-faire de Behaviour en matière de jeux d'horreur et d'opérations en continu.

Le jeu a aussi permis à Behaviour de s'imposer comme un acteur majeur de l'horreur vidéoludique. L'entreprise a consolidé cette position par l'acquisition de franchises reconnues. En septembre 2024, Behaviour a acquis Red Hook Studios, basé à Vancouver et créateur de Darkest Dungeon, dont les titres se sont vendus à plus de sept millions d'exemplaires. Plus récemment, en mars 2026, elle a fait l'acquisition de The Fun Pimps, créateurs de 7 Days to Die, un jeu de survie écoulé à plus de 20 millions de copies. Ces acquisitions s'inscrivent dans une vision stratégique claire : bâtir un portefeuille solide autour de la popularité durable du genre de l'horreur.

Behaviour étend également ses ambitions au-delà du jeu vidéo. Sa division d'expériences immersives s'appuie sur son expertise pour proposer des expériences de divertissement en lieu réel uniques. Parmi les prochains projets : HEREDIS, un spectacle scénique inspiré de l'univers d'Assassin's Creed, ainsi qu'une expérience immersive basée sur Blade Runner. Ces initiatives ouvriront la voie à une nouvelle étape : transposer l'univers terrifiant de Dead by Daylight dans le monde réel grâce à une expérience immersive dédiée.

À propos de Behaviour InteractifTM

Fondé en 1992, Behaviour Interactif est le plus grand studio de jeux vidéo indépendant canadien. La franchise originale phare de Behaviour Interactif, Dead by Daylight, a terrifié près de 70 millions de joueurs depuis son lancement en 2016. Depuis maintenant plus de 30 ans, l'entreprise est devenue l'un des partenaires externes de développement les plus respectés au monde, collaborant avec des leaders de l'industrie du jeu vidéo tels que Microsoft, Sony et EA tout en offrant également des services de production et de co-production en expériences immersives. Les quelque 1 200 employés de Behaviour Interactif sont répartis entre le siège social de Montréal et ses bureaux de Vancouver, Toronto, Rotterdam et du Royaume-Uni. La culture d'entreprise primée de Behaviour Interactif a été reconnue par GamesIndustry.biz (Best Places to Work in Canada) et Deloitte (Canada's Best Managed Companies), entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bhvr.com/fr/

SOURCE Behaviour Interactive Inc.

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