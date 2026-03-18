INVITATION MÉDIAS - Dévoilement du Bilan 2025 de Éco Entreprises Québec

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister au dévoilement du Bilan 2025 de la collecte sélective modernisée de Éco Entreprises Québec (ÉEQ), le 19 mars, au Centre des congrès de Québec. À l'occasion du Salon des technologies environnementales 2026, la présidente-directrice générale de ÉEQ, Maryse Vermette, présentera les faits saillants de cette première année d'opération du système modernisé de collecte sélective, désormais encadré par la responsabilité élargie des producteurs.

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, ce nouveau système confie aux producteurs la responsabilité complète de la collecte, du tri, de la commercialisation et de la valorisation des contenants, emballages et imprimés. Un an plus tard, ÉEQ présentera les résultats de cette transformation majeure pour le système québécois de collecte sélective.

QUOI : Dévoilement du Bilan 2025 de Éco Entreprises Québec QUAND : Jeudi 19 mars 2026, de 10h30 à 11h30 OÙ : Société du Centre des congrès de Québec

900, boul. René-Lévesque Est, 2e étage

Québec (QC) G1R 2B5 QUI : Maryse Vermette, présidente-directrice générale, Éco Entreprise Québec

Mme Vermette sera disponible pour des entrevues à partir de 7h30.

Merci de confirmer votre présence à [email protected]

SOURCE Éco Entreprises Québec

Contact média : Justin Meloche, [email protected] | 514-995-9704; Renseignements : Fanny Laurin, Éco Entreprises Québec, mé[email protected], 514 987-1491