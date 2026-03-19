Aucun bris de service, plus de recyclage local et un système optimisé

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) publie aujourd'hui le Bilan 2025 de la première année d'opération du système modernisé de collecte sélective, désormais encadré par la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, le nouveau système confie aux producteurs la responsabilité complète de la collecte, du tri, de la commercialisation et de la valorisation des contenants, emballages et imprimés mis en marché au Québec. Cette transformation majeure centralise désormais sous une seule organisation la gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur.

« La modernisation de la collecte sélective représentait un changement structurel majeur. Nous avions une priorité claire : assurer la continuité des services aux citoyens. Au terme de notre première année d'opération, nous pouvons dire que c'est mission accomplie. Malgré une année très difficile pour l'industrie du recyclage, aucun bris de service n'est survenu en 2025 et nous avons augmenté le recyclage local, souligne Maryse Vermette, présidente-directrice générale d'Éco Entreprises Québec. Cette année marque véritablement le point de départ d'un système modernisé dont nous contrôlons désormais tous les leviers, et nous avons posé des bases solides pour améliorer durablement la performance du système. »

Les producteurs au cœur du système

En 2025, ÉEQ comptait 2 800 producteurs membres, faisant du Québec la province canadienne regroupant le plus grand nombre d'entreprises sous un régime unique de REP. Les efforts en équité et conformité ont permis d'intégrer 148 nouveaux producteurs payeurs, générant 5,8 M$ de revenus additionnels pour le système, sur une participation financière totale des producteurs de 457 M$.

ÉEQ a également intensifié ses communications et son accompagnement en 2025, notamment par la tenue de séances mensuelles de questions-réponses ayant rassemblé 625 entreprises représentées par près de 900 participants uniques, ainsi que par la réalisation de rencontres sectorielles et de travaux d'harmonisation pancanadienne.

Des marchés à la baisse pour les matières recyclables

L'année 2025 a été marquée par une conjoncture mondiale particulièrement difficile pour les matières recyclables. Les prix des plastiques et des fibres ont notamment enregistré une baisse exceptionnelle au cours de l'année, dans un contexte de surabondance de plastique vierge, de volatilité des marchés et d'incertitude commerciale.

Faits saillants du Bilan 2025

Aucun bris de service dans la collecte sélective en 2025;

99 % de la population desservie sur tout le territoire québécois;

de la population desservie sur tout le territoire québécois; 21 centres de tri et de prétri sous entente contractuelle;

centres de tri et de prétri sous entente contractuelle; Au total, près de 791 000 tonnes de matières récupérées en 2025;

de matières récupérées en 2025; 87 % de taux de récupération résidentiel;

de taux de récupération résidentiel; Quatre contenants, emballages et imprimés sur cinq récupérés ont été acheminés à des fins de recyclage;

récupérés ont été acheminés à des fins de recyclage; 63 % de ces matières sont recyclées localement au Québec, en hausse de 5 % par rapport aux données antérieures;

de ces matières sont recyclées localement au Québec, en hausse de par rapport aux données antérieures; Le taux de contamination des matières mises dans le bac s'établit à près de 13 %.

La version complète du Bilan 2025 de la collecte sélective modernisé est disponible ici.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec, organisme privé à but non lucratif, est le nouveau gestionnaire de l'ensemble du système de la collecte sélective sur tout le territoire et représente les entreprises mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés au Québec. Notre mission est de permettre à la population québécoise de récupérer plus et mieux, assurer une seconde vie aux matières recyclables et contribuer à l'économie circulaire à l'échelle de la province. Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective au Québec, a pour but d'éduquer sur le bon geste de tri et de sensibiliser sur l'impact de ce qu'on met dans le bac.

Éco Entreprises Québec compte près de 2 800 membres producteurs, que leur place d'affaires soit ici ou ailleurs dans le monde. La plus récente liste complète des membres est publiée dans le rapport annuel .

SOURCE Éco Entreprises Québec

Contact média : Justin Meloche, [email protected], 514-995-9704; Renseignements : Fanny Laurin, Éco Entreprises Québec, mé[email protected], 514 987-1491 ext. 323