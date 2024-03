Invitation média - Rendez-vous On tourne vert

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau de la télévision et du cinéma du Québec (BCTQ) a le plaisir d'inviter les médias à participer au Rendez-vous On tourne vert, qui se tiendra le 26 mars prochain à la Cinémathèque de Montréal, dès 9h15.

Initié par le BCTQ, il s'agit du tout premier événement majeur consacré à la promotion de l'éco-responsabilité au sein de l'industrie audiovisuelle.

Les représentants des médias sont invités à assister à la table ronde, qui lancera cette journée en compagnie des diffuseurs québécois, présents pour annoncer officiellement leur soutien au programme On tourne vert et discuter des actions concrètes déjà mises en place, ainsi que des futures mesures envisagées pour la transition écologique de leurs productions audiovisuelles.

OÙ : Cinémathèque de Montréal, 335 Boul. de Maisonneuve E, Montréal, H2X 1K1

QUAND : mardi 26 mars 2024, de 9h15 à 10h

QUI : la table ronde sera animée par Christine Maestracci, Directrice générale du BCTQ



Les médias sont invités à rester plus longtemps. Le BCTQ est ravi de les accueillir.

Sachez qu'Érika Alnéus, responsable de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal, se joindra à l'événement pour le cocktail, en fin de journée, et prononcera une courte allocution.

Christine Maestracci sera disponible pour répondre à des demandes d'entrevues à la suite de cette table ronde, ainsi que certains des diffuseurs présents.

« Avec les nombreux défis auxquels l'industrie audiovisuelle québécoise a été confrontée au cours des dernières années, le virage vert se doit d'être une priorité pour notre écosystème. En collaborant étroitement et collectivement, nous avons la capacité d'apporter des changements substantiels dans la réduction des impacts environnementaux et pour assurer l'avenir prospère de notre industrie », souligne Christine Maestracci, Directrice générale du BCTQ.

Ne manquez pas cette déclaration marquante en faveur de la durabilité dans l'industrie audiovisuelle!

SOURCE Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ)

Renseignements: Merci de confirmer votre présence directement avec Camille Asselin, d'ici au 25 mars prochain; RSVP : Camille Asselin - [email protected]