MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - SCALE AI , la grappe d'innovation mondiale en IA du Canada, invite les représentants des médias à l'annonce de son initiative IA pour la santé. Cet événement se tiendra au Palais des congrès de Montréal le 27 septembre à 13 h 00 (HAE) dans le cadre de ALL IN , le plus important rassemblement du pays consacré à l'intelligence artificielle (IA) canadienne. Lors de cette occasion, SCALE AI dévoilera les projets sélectionnés pour soutenir des projets hospitaliers pionniers dans le déploiement de solutions d'IA. Cette récente initiative de SCALE AI favorise la collaboration entre les hôpitaux et les fournisseurs de produits et de services d'IA à travers le pays afin d'innover davantage et d'accélérer le déploiement de l'IA dans le réseau canadien des soins de santé pour améliorer les opérations, la logistique et l'affectation des ressources. Ces projets sont soutenus par le financement accordé à SCALE AI dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, par laquelle le gouvernement du Canada investit dans les efforts visant à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie et de la société canadiennes.

Une période de questions pour les médias est prévue à la fin de l'événement.

QUOI Annonce d'investissements soutenant des projets d'IA visant à améliorer les soins de santé au Canada QUAND Mercredi, 27 septembre 2023 Accueil des médias: 13 h 00 Prises de parole de 13 h 15 à 13 h 45

QUI Julien Billot, PDG, SCALE AI

Anne Nguyen, Responsable de la stratégie en données, CHUM

Olivier Blais, Cofondateur et vice-président science de la décision, Moov AI

Anita Vloet, Gestionnaire de projets, Princess Margaret Cancer Centre

Melissa Diffey, Gestionnaire (programme de médecine radiologique), The Ottawa Hospital

André Diamont, PDG, Gray Oncology Solutions OÙ Palais des congrès de Montréal (entrée principale) 1001, place Jean-Paul-Riopelle Zone média

Pour confirmer votre participation ou pour plus d'informations, veuillez contacter Eric Aach : [email protected]

