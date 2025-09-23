MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle (IA) au Canada, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 24 et 25 septembre, ainsi qu'en virtuel.

ALL IN 2025 réunira plus de 6 000 dirigeants, experts, chercheurs et innovateurs de plus de 40 pays, avec plus de 200 conférenciers qui livreront une programmation ambitieuse mettant en valeur à la fois le dynamisme de l'écosystème d'innovation canadien et le leadership de l'IA d'ici sur la scène mondiale.

Le programme de cette troisième édition d'ALL IN s'articulera autour de cinq grands axes: la société et l'économie; la transformation d'entreprise; les données et l'innovation; l'avenir du monde du travail; et la durabilité.

La programmation complète est disponible ici.

Les faits saillants du mercredi 24 septembre sur les deux scènes principales (Forum et Agora) incluent (heures en HAE) :

8h30: Mot d'ouverture de ALL IN 2025 - avec Isabelle Turcotte (ALL IN), Hélène Desmarais (Scale AI & ALL IN) et Son Excellence Mohamed Bin Taliah (Gouvernement des Émirats arabes unis)

- avec (ALL IN), Hélène Desmarais (Scale AI & ALL IN) et Son Excellence Mohamed Bin Taliah (Gouvernement des Émirats arabes unis) 9h00 : Canada IA fort : Construire l'économie du futur pour tous - avec l'Honorable Evan Solomon (Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Gouvernement du Canada)

- avec l'Honorable Evan Solomon (Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Gouvernement du Canada) 9h15 : Tous les regards sur le Canada : Bâtir l'avenir mondial de l'IA - avec Kari Briski (NVIDIA), Aidan Gomez (Cohere) et l'Honorable Evan Solomon (Gouvernement du Canada)

- avec (NVIDIA), (Cohere) et l'Honorable Evan Solomon (Gouvernement du Canada) 9h45 : L'IA à un moment tournant décisif : assurer la sécurité grâce aux gardes-fous techniques et sociétaux - avec Yoshua Bengio (LoiZéro, Mila)

- avec (LoiZéro, Mila) 10h05 : IA open source : confiance, valeur et ROI pour les entreprises - avec Arthur Mensch (Mistral AI)

- avec (Mistral AI) 10h15 : La stratégie IA de la Chine : quelles leçons pour l'avenir technologique du Canada? - avec Clas Neumann (SAP)

- avec (SAP) 11h00 : L'économie à l'ère de l'IA : comment l'automatisation transforme la productivité et l'innovation - avec Janet Bannister (Staircase Ventures), Véronique Dorval (BDC), Mike Murchison (Ada) et Anthony Viel ( Deloitte Canada )

- avec (Staircase Ventures), Véronique (BDC), (Ada) et ( ) 11h45 : À l'aube d'une nouvelle ère, des opportunités historiques pour les leaders en IA - avec Valérie Pisano (Mila)

- avec Valérie 13h00 : L'IA d'entreprise : la prochaine frontière de l'innovation commercial - avec Nick Frosst (Cohere)

- avec (Cohere) 13h15 : Comment l'IA transforme l'expérience client, en ligne et en magasin - avec Olivier Blais (Moov AI), Marc Dicko (L'Oréal Canada), Tatjana Lalkovic (Definity) et Deon Nicholas (Forethought)

- avec (Moov AI), (L'Oréal Canada), (Definity) et (Forethought) 15h15 : L'IA dans les services financiers : transformer la banque à l'ère numérique - avec Shelby Austin (Arteria AI), Julie Lévesque (Banque Nationale du Canada), Sobhani Parinaz ( Sagard ) et Parna Sabet-Stephenson (Gowling WLG)

- avec (Arteria AI), Julie Lévesque (Banque Nationale du Canada), Sobhani Parinaz ( ) et (Gowling WLG) 16h00 : Trouver la bonne approche : choisir la stratégie en IA adaptée à votre entreprise - avec Michael Pelosi (Cohere), Andrej Zdravkovic (AMD)

Lieu

Palais des congrès de Montréal (200, avenue Viger Ouest)

Nous invitons les journalistes à planifier leurs déplacements à l'avance, en raison de la grève et de la réduction des services de transport en commun.

Accréditation pour les médias

Les demandes d'accréditation de la part des médias peuvent être transmises à Eric Aach à l'adresse [email protected]. Toute question ou demande d'entrevue peut également être envoyée à l'équipe chargée des relations avec les médias.

Information importante sur l'équipement audiovisuel des médias

Afin d'assurer la meilleure couverture possible de l'événement et d'éviter toute interférence avec les autres technologies présentes sur place, il est demandé aux représentants des médias de privilégier l'utilisation d'équipement filaire. Des espaces réservés aux médias seront disponibles près des systèmes de distribution audio dans chacune des principales salles pour faciliter l'accès. Un salon média est également à la disposition de la presse.

