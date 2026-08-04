Invitation de presse : prise d'images et entrevues lors du départ du matériel électoral

QUÉBEC, le 4 août 2026 /CNW/ -- Élections Québec ouvre les portes de son centre de distribution pour permettre la prise d'images lors du départ du matériel électoral vers les 127 circonscriptions. Le directeur général des élections, Jean-François Blanchet, sera sur place pour accorder des entrevues sur l'organisation des élections.

Logo d'Élections Québec

Les médias doivent confirmer leur présence par courriel pour obtenir une plage d'entrevue. Six plages d'une durée maximale de 15 minutes seront attribuées au fur et à mesure des confirmations transmises par courriel, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Plus de 650 palettes de matériel seront acheminées dans les 127 circonscriptions électorales à partir du 7 août. Ce matériel comprend des urnes, des isoloirs, des documents d'information ainsi que du matériel bureautique et informatique.

Date : Vendredi 7 août 2026 Heure : Entre 9 h 30 et 11 h Lieu : Centre de distribution Roger-Lefrançois

Parc industriel Colbert

2895, avenue Kepler

Québec (Québec) G1X 3V4

SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]