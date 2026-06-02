QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Élections Québec rappelle quelques renseignements pratiques sur l'accessibilité du vote. Ces renseignements seront utiles aux électrices et aux électeurs lors des élections provinciales prévues le 5 octobre prochain.

Des lieux de vote accessibles

Une électrice en fauteuil roulant vote derrière un isoloir. (Groupe CNW/Élections Québec)

Depuis plusieurs mois, déjà, l'équipe d'Élections Québec visite divers espaces qui pourraient devenir des lieux de vote. Elle consigne des renseignements sur l'accès au lieu, elle repère les obstacles potentiels et elle détermine les correctifs requis d'ici les élections. Elle pourrait, par exemple, installer des passe-seuils ou faire construire des rampes d'accès.

L'institution sélectionne ses lieux de vote en fonction de critères d'accessibilité déterminés. Elle priorise les lieux pourvus d'espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, d'un accès de plain-pied ainsi que de toilettes adaptées. D'autres critères sont incontournables : l'équipe évalue notamment la largeur et la longueur des corridors menant à la salle de vote ainsi que le mode d'ouverture des portes.

En vue des élections de 2026, Élections Québec a collaboré avec des experts-conseils pour préciser certains de ses critères d'accessibilité. Depuis, elle s'attarde notamment davantage au parcours extérieur que les électrices et les électeurs empruntent pour accéder à l'entrée du lieu de vote. Elle s'assure que l'inclinaison des pentes naturelles du terrain est adéquate pour les personnes à mobilité réduite, par exemple.

L'accessibilité des lieux en fonction des options de vote

Tous les lieux de vote par anticipation seront accessibles.

Le jour des élections, il y aura presque quatre fois plus de lieux de vote que lors du vote par anticipation. Élections Québec tentera d'adapter les lieux de vote qui ne remplissent pas tous ses critères d'accessibilité. Cependant, l'institution n'est jamais parvenue à trouver assez de lieux de vote accessibles pour le jour des élections. Elle doit composer avec les bâtiments existants et la disponibilité des locaux. Malgré tout, lors des élections générales de 2022, plus de 90 % des quelque 4 000 lieux de vote étaient accessibles, le jour des élections.

Si un lieu de vote ne satisfaisait pas tous ses critères, l'institution diffuse l'information aux électrices et aux électeurs concernés. Elle utilise le pictogramme approprié sur la carte d'information envoyée par la poste pour indiquer l'adresse du lieu de vote. Elle diffuse également, sur son site Web, des renseignements précis sur l'accès au lieu, comme la largeur des cadres de portes, la pente de la rampe d'accès et la présence d'un stationnement réservé aux personnes handicapées. Ainsi, les électeurs peuvent vérifier s'ils sont susceptibles de rencontrer des obstacles en fonction de leur situation personnelle. Dans ce cas, ils pourraient être autorisés à voter dans un autre lieu accessible.

Des options de vote méconnues

Élections Québec offre d'autres options de vote accessibles qui sont moins connues.

Les électrices et les électeurs pourront voter au bureau de n'importe quel directeur ou directrice du scrutin au Québec pendant cinq jours au cours des jours précédant le jour de l'élection. Tous ces bureaux seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

De plus, les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé auront la possibilité de voter à domicile. S'ils se trouvent dans un établissement d'hébergement, comme un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, ils pourront aussi voter à leur chambre. Ils voteront alors pour une candidate ou un candidat de la circonscription de leur domicile, même si l'établissement se trouve dans une autre circonscription. Pour utiliser ces deux options de vote, les électeurs devront faire une demande entre le début de la période électorale et le 14e jour avant le jour des élections.

Des outils pour faciliter le vote

Dans chaque lieu de vote, une trousse d'accessibilité sera disponible sur demande. Elle contiendra une loupe lumineuse, un crayon avec un embout permettant une meilleure prise, une planchette à pince, un gabarit de vote en braille avec repères, une affiche des candidates et candidats en gros caractères ainsi qu'une fiche avec des pictogrammes pour faciliter la communication entre le personnel électoral et les personnes sourdes ou malentendantes.

De plus, la photo de chaque candidate et candidat figurera sur le bulletin de vote, pour aider les personnes ayant des difficultés de lecture.

L'accessibilité de l'information

Le Guide pour les élections provinciales, qui fournit toute l'information sur le vote, sera adapté en diverses versions. Les électrices et les électeurs pourront consulter une version accessible, une version audio et une version en langue des signes québécoise dans le site Web d'Élections Québec.

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SOURCE Élections Québec

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