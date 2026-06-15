Élections provinciales de 2026 : quatre actions à réaliser dès maintenant

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les élections provinciales prévues le 5 octobre 2026 devraient être déclenchées le 29 août prochain. Élections Québec invite les électrices et les électeurs à effectuer certaines actions dès maintenant, notamment pour simplifier l'exercice de leur droit de vote le temps venu.

Vérifier leur inscription

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La liste électorale du Québec est mise à jour en continu. Elle est fiable : on estime que près de 94 % des électrices et des électeurs s'y trouvent et que près de 98 % d'entre eux sont inscrits à leur adresse actuelle. Cela signifie toutefois que :

plus de 400 000 personnes qui ont le droit de vote au Québec ne sont pas inscrites sur la liste électorale (6 % de quelque 6,8 millions d'électeurs);

plus de 100 000 personnes ne sont pas inscrites à leur adresse actuelle (2 % des 6,4 millions de personnes inscrites sur la liste électorale).

Les électrices et les électeurs gagnent à vérifier leur inscription à la liste électorale dès maintenant sur le site Web d'Élections Québec, puisque c'est plus simple de s'inscrire ou d'effectuer un changement d'adresse avant le déclenchement des élections.

S'inscrire au vote hors Québec

Cet automne, les électrices et les électeurs pourront voter le 5 octobre, mais ils auront aussi accès à diverses options de vote du 25 septembre au 1er octobre. Les électeurs qui seront à l'extérieur de la province au cours de cette période peuvent déjà demander à s'inscrire au vote hors Québec, ce qui leur permettra de voter par la poste. Élections Québec leur enverra leur trousse de vote dès que les élections seront déclenchées. La date limite pour faire une demande d'inscription au vote hors Québec est le 16 septembre.

Il faut remplir certaines conditions pour voter hors Québec. Depuis les dernières élections générales, la Loi électorale a changé : maintenant, les électeurs qui quittent temporairement la province peuvent voter à l'extérieur du Québec pendant les cinq ans qui suivent leur départ, plutôt que pendant deux ans. De plus, une nouvelle exception permet aux électeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement à l'extérieur du Québec de voter, peu importe la durée de leur séjour. Une exception semblable était déjà en vigueur pour certains travailleurs affectés à l'extérieur du Québec.

Lors des élections provinciales de 2022, près de 2 000 électeurs à l'extérieur de la province ont voté par la poste. La plupart des électrices et des électeurs s'étant inscrits au vote hors Québec se trouvaient ailleurs au Canada, en France ou aux États-Unis.

Postuler pour travailler aux élections

La population peut déjà postuler pour occuper l'un des emplois disponibles lors des élections. Le personnel électoral est payé pour toutes les heures de formation et de travail qu'il effectue. De plus, les employeurs ont l'obligation d'accorder un congé sans solde aux membres de leur personnel qui souhaitent faire partie du personnel électoral.

Les jeunes de 16 ans et plus peuvent travailler lors d'élections. Il s'agit d'une belle occasion de se familiariser avec le processus électoral avant d'obtenir le droit de vote. D'ailleurs, le jour des élections, plusieurs élèves, étudiantes et étudiants ont congé de cours.

Planifier une simulation électorale ou une formation

Élections Québec invite les écoles et les organismes jeunesse à organiser une simulation électorale au cours de laquelle les jeunes votent pour une candidate ou un candidat de la circonscription où est situé l'établissement. Tout le matériel électoral est fourni gratuitement. Des activités d'apprentissage sont aussi offertes pour soutenir cette expérience démocratique. La période d'inscription au programme Électeurs en herbe est en cours; elle se terminera le 17 septembre prochain.

Élections Québec offre aussi un programme d'initiation au système électoral et à l'exercice du droit de vote à l'intention des adultes : Je vote au Québec. Une formatrice ou un formateur peut se déplacer pour offrir un atelier interactif. Une trousse d'animation est aussi offerte pour animer l'atelier de façon autonome.

Préparatifs d'Élections Québec en chiffres

Plus de 30 000 urnes et 25 000 isoloirs sont déjà prêts à être utilisés.

Plus de 4,5 millions de guides des élections sont imprimés. Ils seront envoyés dans tous les foyers du Québec au cours de la période électorale.

Plus de 650 palettes de matériel seront envoyées aux directrices et directeurs du scrutin des 127 circonscriptions électorales quand les élections seront déclenchées.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

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SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]