Invitation de presse : breffage sur les élections provinciales

QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Élections Québec organise un breffage à l'intention des journalistes appelés à couvrir les élections générales provinciales du 5 octobre 2026. L'activité se déroulera en ligne, le jeudi 20 août prochain, sur l'heure du dîner.

Deux porte-paroles d'Élections Québec aborderont, notamment, le calendrier électoral ; la présence des médias sur les lieux de vote ; l'affichage électoral ; les dépenses électorales et les processus de plainte et d'enquête de l'institution.

Date : jeudi 20 août Heure : de 12 h à 13 h Lieu : en ligne, sur Teams

Pour participer à ce breffage et pour recevoir le lien de connexion, les représentantes et représentants des médias doivent s'inscrire en écrivant à l'adresse [email protected].

SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]