Invitation - Conférence de presse - Lancement de la publication « Portrait numérique de l'industrie minière au Québec »

VAL D'OR, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut national des mines vous invite au lancement de la publication « Portrait numérique de l'industrie minière au Québec ».

L'Institut national des mines en partenariat avec l'Association minière du Québec et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines est fier de lancer son Portrait numérique de l'industrie minière au Québec. Le CEFRIO a été mandaté pour la réalisation de cette publication qui avait pour objectif de dresser un état de la situation de la présence du numérique dans le secteur minier au Québec et mieux comprendre le virage entrepris pour s'approprier le concept de l'Industrie 4.0. Le portrait présente les résultats d'une enquête sur la perception des compétences numériques des travailleuses et travailleurs du secteur minier ainsi que la vision des dirigeants de mines québécoises.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement du Québec dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier. Il joue le rôle de levier en offrant l'opportunité aux établissements d'enseignement du Québec de partager leur expertise et leurs ressources afin de développer une offre de formation qui évolue au même rythme que la technologie, notamment en bonifiant l'offre de formation minière à distance. L'INMQ vise également à consolider le réseautage entre les représentants de l'éducation et du secteur minier afin de mieux répondre aux besoins de chacun.

