INVITATION AUX MÉDIAS - Zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil : la mairesse dévoile la vision de la Ville

LONGUEUIL, QC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister au dévoilement du Plan directeur de la future zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil par la mairesse, Catherine Fournier. Celle-ci en fera l'annonce lors de la première Grande rencontre de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS), devant un parterre de plusieurs centaines de représentantes et de représentants du réseau institutionnel et du milieu des affaires.

QUOI : Dévoilement du Plan directeur de la zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil

QUAND : Vendredi 19 janvier 2024, à 12 h 00

OÙ: École nationale d'aérotechnique 5555, rue de l'ÉNA, Longueuil

QUI : Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil



Possibilité d'entrevues et de photos sur place.

Inscription obligatoire

Les journalistes qui souhaitent assister au dévoilement sont priés de s'inscrire au plus tard le 19 janvier 2024 à 10 h en confirmant leur présence par courriel à [email protected].

longueuil.quebec

