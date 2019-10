Invitation aux médias - Violence conjugale - Des maisons d'aide et d'hébergement à bout de souffle

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale invite les représentant.e.s des médias à une conférence de presse sur les défis auxquels les maisons d'hébergement font face actuellement pour assurer la sécurité des femmes et des enfants et répondre adéquatement à leurs besoins.

Conférence de presse

Date : Mercredi 23 octobre 2019 Heure : 9h30 (accueil 9h10) Lieu : Centre Saint-Pierre, Salle Marcellin-Champagnat (304) 1212, rue Panet, Montréal, Québec, H2L 2Y7

Participant.e.s :

M me Chantal Arseneault , présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, coordonnatrice de la maison d'hébergement l'Esther

, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, coordonnatrice de la maison d'hébergement l'Esther Mme Annick Brazeau , directrice générale de la maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées

Avec 43 maisons membres réparties dans 15 régions administratives du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale constitue un vaste réseau engagé depuis 1979, pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes. Par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. En 2018-2019, les 43 maisons membres ont hébergé plus de 2 800 femmes et 2 200 enfants.

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Renseignements: Mathilde Trou, coresponsable des dossiers politiques, chargée des communications, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Courriel : mtrou@maisons-femmes.qc.ca, Cellulaire : 514 998-9110, Bureau : 514 878-9134 poste 1603

Related Links

www.maisons-femmes.qc.ca