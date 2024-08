INVITATION AUX MÉDIAS : Une voie rapide est créée pour accélérer la construction massive de logements abordables, partout au Québec

MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Société de développement Angus et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de nouveaux logements abordables.

L'activité se déroulera le 30 août 2024, en présence de la ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée d'Hochelaga, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante et de M. Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus.

Les journalistes, photographes, cadreuses et cadreurs qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 30 août, 8 h.

DATE : 30 août 2024



HEURE : 10 h



ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

