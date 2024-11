INVITATION AUX MÉDIAS - Tournée dans les écoles : point de presse de la commission spéciale portant sur les impacts des écrans chez les jeunes

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La présidente de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ), Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et représentants des médias à assister à un point de presse.

DATE : Jeudi 21 novembre 2024

HEURE : 11 h 30

LIEU : École primaire Paul-Jarry (porte principale) au 676, 11e Avenue, Montréal (arrondissement de Lachine) H8S 3G9

Au cours du point de presse, Mme Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Enrico Ciccone, vice-président de la Commission et député de Marquette, et M. Alexandre Leduc, membre du comité directeur de la Commission et député d'Hochelaga-Maisonneuve, feront le bilan de leur tournée dans des écoles primaires et secondaires de six régions du Québec, dont le Grand Montréal.

Les membres seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source : Mériem Lahouiou, Secrétaire de la CSESJ, Téléphone : 418 643-2722, Courriel : [email protected]; Renseignements : Béatrice Zacharie, Conseillère en communication et relations médias, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected]