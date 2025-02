INVITATION AUX MÉDIAS - Table ronde avec les acteurs économiques et politiques de la région des Laurentides

QUÉBEC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, s'entretiendra avec les acteurs économiques et politiques de la région des Laurentides ce lundi 24 février. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger. Les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse qui suivra ces entretiens.

Date : Lundi 24 février Heures : 14 h - Rencontre privée avec les préfets de la région des Laurentides

14 h 30 - Rencontre privée avec les acteurs économiques de la région des Laurentides

15 h 30 - Mêlée de presse en compagnie de la ministre Sonia Bélanger Endroit : Le lieu sera confirmé aux journalistes qui auront été accrédités.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent participer à la mêlée de presse doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h le 24 février.

