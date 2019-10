Invitation aux médias - Si l'Oratoire m'était conté, un spectacle gratuit et inédit à l'Oratoire Saint-Joseph

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et sa Fondation ont le plaisir de vous inviter au spectacle inédit et gratuit : Si l'Oratoire m'était conté, le jeudi 24 octobre prochain, dès 19 h.

Conçu et animé par Jean-François Porlier, comédien, ce spectacle retracera en musique, en images et en paroles la petite et la grande histoire des 115 années de l'institution.

Truffé d'anecdotes, le spectacle Si l'Oratoire m'était conté pourra compter, entre autres, sur la participation des Petits Chanteurs du Mont-Royal, d'un quatuor à cordes, de Vincent Boucher, organiste titulaire de l'Oratoire et claveciniste pour l'occasion, qui viendront bonifier le récit. On y fera également un clin d'œil à une prestation d'Offenbach qui avait marqué les esprits.

Ce spectacle marque le lancement officiel de la campagne de financement populaire de l'Oratoire Saint-Joseph qui vise à recueillir un million de dollars, somme nécessaire pour achever le vaste projet d'aménagement de l'Oratoire, dont l'Observatoire qui deviendra la plus haute fenêtre sur Montréal.

QUOI : Spectacle gratuit Si l'Oratoire m'était conté QUAND : Le jeudi 24 octobre 18 h : Ouverture des portes de la basilique pour le grand public

18 h 30 : Entrée du public au son d'un concert d'orgue

19 h à 20 h: Spectacle QUI : Jean-François Porlier, comédien

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal sous la direction musicale de Philippe Ostiguy

Vincent Boucher, organiste et claveciniste

Un quatuor à cordes

Un invité spécial OÙ : Basilique de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 3800, chemin Queen-Mary, Montréal

Pour plus de renseignements : Si l'Oratoire m'était conté

