Invitation aux médias - Rencontre de breffage à huis clos dans le cadre d'une annonce sur la sécurité énergétique du Québec

Invitation aux médias - Rencontre de breffage à huis clos dans le cadre d'une annonce sur la sécurité énergétique du QuébecEnglish
Nouvelles fournies parHydro-Québec
16 août, 2026, 09:30 ET
MONTRÉAL, le 16 août 2026 /CNW/ -- Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une rencontre de breffage à huis clos à l'occasion d'une annonce sur la sécurité énergétique du Québec. La rencontre se tiendra avec Dave Rhéaume, vice‑président exécutif, Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles d'Hydro-Québec.
À noter que puisqu'il s'agit d'un breffage technique à huis clos, aucun enregistrement filmé ou audio ne sera possible.
Quoi
- Rencontre de breffage à huis clos
Qui
- Dave Rhéaume, vice-président exécutif, Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles, Hydro-Québec
Date
- Lundi 17 août 2026
Horaire
- 10 h 45 : Accueil des médias
- 11 h : Début de la rencontre de breffage à huis clos et remise des documents sous embargo
Où
- À Montréal (l'adresse de l'événement vous sera transmise après votre inscription)
Les médias qui souhaitent participer à cette rencontre doivent s'inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias avant le lundi 17 août 9 h.
SOURCE Hydro-Québec
Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]
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