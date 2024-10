INVITATION AUX MÉDIAS - Réaménagement du secteur du haut de la chute - Dévoilement du projet et des maquettes

QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy et le député de Montmorency, M. Jean-François Simard convient les représentants des médias à une conférence de presse au sujet du réaménagement du secteur du haut de la chute du Parc de la Chute-Montmorency. Les maquettes et le coût du projet seront dévoilés.

Date : Jeudi 31 octobre 2024 Heure : 13 h Endroit : Manoir Montmorency-Salle Georges-Henri Lévesque (1er étage)

2490 avenue Royale, Québec, G1C 1S1

