INVITATION AUX MÉDIAS - Rassemblement du communautaire contre le projet de loi 7

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont invité•es à un grand rassemblement organisé par le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) qui aura lieu devant le bureau de circonscription de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau.

Le milieu conteste le projet de loi 7 qui pourrait être adopté rapidement à la suite de la reprise des travaux parlementaires, impliquant la fusion du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome (FAACA) et du Fonds d'aide aux initiatives sociales (FQIS) pour une économie de 20-30 000 $. Cette prétendue manœuvre «comptable» pourrait porter gravement atteinte à l'indépendance des organismes communautaires autonomes, et miner l'une des plus innovantes expressions de démocratie citoyenne que nous avons au Québec.

Quoi : Rassemblement du communautaire contre le PL7

Quand : 13 mars 2026, de 11 h à 13 h

Où : devant le bureau de circonscription de Mme Chantal Rouleau, au 500, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 100, Montréal

