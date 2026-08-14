INVITATION AUX MÉDIAS -Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec : intervention officielle du ministre des Finances

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il commentera le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec produit par le ministère des Finances du Québec.

Date : Le lundi 17 août 2026



Heure : 11 h (ou après la conférence de presse de la vérificatrice générale du Québec)



Endroit : Hall principal de l'hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent obtenir une accréditation temporaire. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec le Secrétariat de la Tribune de la presse au 418 643-1357 ou à [email protected].

Le rapport sera disponible sur Québec.ca à compter de 10 h.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, 514 294-2806