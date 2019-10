Invitation aux médias - Projet de loi n°40 modifiant la gouvernance scolaire - L'une des pires attaques contre la profession enseignante

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes qui représentent les médias sont invitées le mardi 8 octobre 2019, à 10 h, à la tribune de la presse, à une conférence de presse de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Le président de la FAE, Sylvain Mallette, ainsi que Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle, réagiront au projet de loi n°40 modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire.

Une analyse minutieuse leur permettra d'expliquer comment les modifications contenues dans le projet de loi constituent l'une des pires attaques contre la profession enseignante, menée par un ministre de l'Éducation.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Conférence de presse à propos du projet de loi n°40



Qui : Sylvain Mallette, président de la FAE, et Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE



Quand : Le mardi 8 octobre 2019, à 10 h



Où : Tribune de la presse

1050, rue des Parlementaires, éd. André-Laurendeau, 1er étage

Québec, (QC) G1R 5J1

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Josée Nantel, conseillère aux communications, au 514 603-2290 ou à mj.nantel@lafae.qc.ca

Related Links

lafae.qc.ca