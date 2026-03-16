INVITATION AUX MÉDIAS - Prix Femmes engagées: l'Assembléenationale duQuébec honore troisfemmes inspirantes et inaugure l'espace Femmes engagées

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, invite les représentantes et représentants des médias à la cérémonie de remise des prix Femmes engagées. Cette toute nouvelle distinction souligne l'engagement exceptionnel de femmes et de jeunes filles contribuant à transformer leur milieu et à inspirer la société québécoise.

La cérémonie sera également l'occasion d'inaugurer l'espace Femmes engagées, un nouvel espace aménagé au pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, qui met en lumière l'engagement des femmes au Québec à travers des témoignages, des modules tactiles et des contenus audiovisuels.

DATE : Mardi 17 mars 2026



HEURE : 17 h



LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditations : Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent assister à l'événement et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Camille Simard, Conseillère en communicationAssemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 928-4009, Courriel : [email protected]