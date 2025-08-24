Invitation aux médias - Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au premier semestre 2025 English

Nouvelles fournies par

Hydro-Québec

24 août, 2025, 10:00 ET

MONTRÉAL, le 24 août 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur ses résultats financiers au premier semestre 2025.

Les résultats seront présentés par Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Après la présentation, M. Aucoin sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Le dossier de presse sera envoyé sous embargo avant la présentation.

Quoi
•  Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au premier semestre 2025

Qui
•  Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Date
•  Lundi 25 août 2025

Heure
•  11 h


•  Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
•  Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]

Profil de l'entreprise

Hydro-Québec

Hydro-Québec fournit une alimentation électrique fiable et des services de qualité adaptés aux besoins de ses clients, à des prix concurrentiels. En exploitant des sources d’énergie propres et renouvelables, Hydro-Québec contribue à la richesse collective du Québec tout en...