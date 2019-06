Invitation aux médias : première pelletée de terre pour la Résidence Plaisance des Îles

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec, le ministère de la Santé et des services sociaux et la Résidence Plaisance des Iles invitent les représentantes et les représentants des médias à la première pelletée de terre de la construction de la Résidence Plaisance des Îles. L'activité se déroulera le 27 juin en présence de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, du maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, des dirigeants de Résidence Plaisance des Îles et de nombreux partenaires de la communauté madelinienne.

DATE : Le jeudi 27 juin 2019





HEURE : 14 h 30





ENDROIT : (Partie protocolaire)

Hôtel de Ville

460, chemin Principal

Cap-aux-Meules

G4T 1A1









(Pelletée de terre)

Terrain de la Résidence Plaisance

Situé à proximité de l'Hôtel de Ville

